貴婦狗絕育後變破壞王　抓破牆壁主人嚇呆　動物行為獸醫咁解釋

大部分的寵主也會帶愛寵進行絕育，避免過度繁殖的問題。對寵主而言，絕育或許只是簡單的小手術，但對貓狗們來說，卻是改變一生的手術。 早前有寵主在網上分享，指家中的貴婦狗在絕育後突然大肆破壞牆壁，令不少網民訝異。

貓狗絕育是件平常事，因此有部分寵主或會掉以輕心，低估了絕育對寵物帶來的影響。日前，網民Zuki指愛犬在絕育後行為有異，肆意破壞牆壁，令她大感驚訝。

貴婦狗在絕育後突然做出破壞行為。（Facebook@Poodle’s Club吹水天地）

上月尾，Zuki帶一歲多的貴婦狗Cool Cool進行絕育，手術順利完成，而Cool Cool僅變得較呆滯，並未有發脾氣及破壞家居。兩天後，Zuki及家人均因上班而外出，無奈下只得獨留Cool Cool在家。Zuki表示，當晚回家後發現大門旁的牆壁有石屎剝落，牆上留下觸目驚心的破壞痕跡。及後，她隨即發現Cool Cool的嘴邊及手掌亦有來自牆上的粉末。

她拍下受損牆壁的狀況，並分享至Facebook群組「Poodle’s Club」，網民們對於貴婦狗竟有這般破壞力表示愕然。

一歲多的貴婦狗Cool Cool在上月尾進行絕育。（Facebook@Poodle’s Club吹水天地）

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獸醫：睾酮可使狗狗沒那麼膽小

愛協動物行為獸醫Cynthia Smillie指出，對部分較易緊張的狗狗而言，睾丸中的睾酮可使牠們變得沒那麼膽小；一旦睾丸被去除，或使牠們變得更恐懼和焦慮，繼而產生行為問題。不過單就涉事相片評論，獸醫表示難以斷言狗狗是否因絕育而破壞，因狗狗行為會受眾多因素影響，包括遺傳、社交及狗隻的學習經歷。

她補充道，只有受雄性荷爾蒙睾酮影響的行為會因絕育而出現轉變，例如遊蕩、同性間打架求偶及用尿液佔地盤等等。另外，絕育亦無法改變狗狗的性情，如使一隻興奮的狗狗變得冷靜，或令狗狗變得肥胖和懶惰。

獸醫通常會建議飼主，在雄性狗狗6個月大時帶牠進行絕育。絕育對狗狗健康亦有裨益，如能助牠們預防雄性睾丸癌、雌性乳腺腫瘤、可致命的子宮蓄膿等疾病。