動保界周六發起集會　譴責警方行動禍及警犬及寵物

反送中示威活動持續，警方的執法手段多次引起市民不滿。繼昨日醫護界舉行集會表態後，動保界亦將於本周六（17日）發起集會，投訴警方罔顧動物權益及濫用暴力，活動已獲發不反對通知書。 活動發起人之一的Animal Saver HK表示，是次集會目的為譴責警方多次發射催淚彈，引致流浪動物無辜受害，以及屢次於行動中不當出動警犬，漠視警犬安危。

警方近日為打擊反送中示威活動，多次採用備受爭議的清場手段，包括於多次於民居範圍發射催淚彈，令不少無辜市民及動物受害。一眾動物界人士為抗議濫用暴力及罔顧動物權益，宣布將於本周六晚（17日）在中環愛丁堡廣場發起集會，並邀請關注動物權益團體、動物醫護界、專業訓犬師等人士參加。

日前於尖沙嘴被射爆眼球的女傷者疑為獸醫助護。（資料圖片）

獸醫：被射爆眼球少女為獸醫助護

是次活動發起人為獸醫張翠玉及動保團體Animal Saver HK，前者預計約有2000人出席集會。她又指集會主題為4大訴求，包括要求警方停止運用警犬處理示威活動、不在警犬出現範圍發射催淚彈或其他有害物質、停止在民居範圍內發射催淚彈或其他有害物質。另張翠玉指，獲悉被射爆眼球的女傷者為獸醫助護，因此最後一項訴求為要求警方停止濫用暴力，確保不會再發生獸醫助護於擔任急救人員期間被警方所傷的事件。

Now新聞台日前曾拍得警方帶同一隻沒配戴裝備的警犬，步出發射催淚彈後的現場。（Now新聞台）

【點擊圖片放大看，警員在大型示威中帶警犬上前線】

+ 3 + 2

警方過去數周在各區均有發射催淚彈，甚至帶同警犬到場驅趕示威者，惹關注動物權益人士不滿。now新聞台日前曾拍下警方罔顧警犬安危片段，片中警方於向長沙灣警署外發射催淚彈後，多名戴上防毒面具的警員隨即步出警署，當中包括一隻沒有配戴任何裝備的警犬。另外，不少網民亦發文指家中寵物因吸入催淚煙，而感到不適，質疑警方漠視動物安危。

獸醫張翠玉預計約有2000人出席集會。

+ 5 + 4 + 3

發起人之一：良心都埋沒真係枉為獸醫

活動發起人之一的Animal Saver HK曾發出聲明，強烈譴責警方多次不當地出動警犬。該聲明中亦提及已向警務署處長作出投訴，惟仍未獲警方回應。張翠玉指，曾有人揚言因她早前發起網上聯署譴責「721元朗恐襲」一事，將向獸管局投訴。面對有關指控，她坦然回應指：「其實如果連立場都無，良心都埋沒，咁真係枉為獸醫。都係果句憑良心做事嘅，如果發聲咁都覺得係Misconduct，咁（我）以後可以退隱做全職媽媽。」