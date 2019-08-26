【萌寵充電站】偷吃斷正！嘴巴被染黃　喵星人還在裝無辜

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 有日本網民近日拍下了一張可愛的貓咪照，相中的貓咪滿嘴被染得黃黃的，但又用一臉楚楚可憐的眼神看着鏡頭。網民在旁放了一張黃豆粉麻糬照，原來這就是主子偷吃的東西！證據確鑿，貓咪還想否認？

貓贓俱獲，但主子緊閉嘴巴，要求代表律師到場才作解釋。（twitter@silver_stage）

什麼叫「偷吃不抹嘴？」這隻來自日本的白底虎斑貓用行動來告訴你。

貓咪的主人在Twitter上發布了這張有趣的照片後，迅速成為網絡熱話。相片中貓咪滿臉都沾上了黃豆粉，還一臉無辜，牠緊閉嘴巴，並用圓滾滾楚楚可憐的眼神看着主人，像是在說「別看我喇！不是我偷吃的！」

主人表示，貓咪是慣犯，更有偷吃三文魚的先例。（twitter@silver_stage）

【點擊圖片看這疑犯貓咪的生活日常，網民：明顯就是慣犯】

只是牠從鼻子到嘴巴下方，都是黃豆粉，加上主人把黃豆粉麻糬相片放出，已完全是證據確鑿，喵星人還可抵賴？正當大家熱型討論着貓咪有趣行為時，主人再補充表示，其實貓咪除了吃黃豆粉麻糬外，早前也曾打開雪櫃想偷吃三文魚！可見牠是慣犯，不能輕易放過牠。

幾天內已有6萬多人轉發這張有趣圖片。（twitter@silver_stage）

網民更創作了一段新聞：【突發新聞】事主表示，桌上擺放的黃豆粉麻糬被人偷吃，並當場逮捕了嫌疑犯家中貓咪。疑犯否認指控並一直保持沉默。警方正努力搜尋更多相關證據，包括翻找垃圾桶。

不過，也有網民為貓咪抱不平：「喵：我只是在試粉底，和偷吃無關」、「我只是不小心臉部沾了黃豆粉，完全沒有偷吃」、「黃豆粉在我面前，我把頭靠近這只屬自然反應」、「喵以為是貓沙，所以……」

【點擊圖片看另一隻貓城主，牠是這座城堡的主人！】

貓城主「三十郎」每天都會巡視岡山縣備中松山城。（Instagram圖片：sanju_ro_）