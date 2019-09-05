【寵物行街街】淺水灣周末有寵物市集　動物性格測試荃灣有得玩

轉眼間又來到周末！今個周末，淺水灣the pulse和荃灣愉景新城都會舉辨與寵物相關的活動，歡迎寵主到場參加！ 淺水灣the pulse有「Pet Pet 海盜船週末市集」，現場不單有精心炮製的寵物打卡區，還有各式各樣的寵物攤位，售賣衣、食、住、行的寵物商品。 至於荃灣愉景新城，就有SPCA「愛『飾』動物日啟動禮暨嘉年華」，除了表演外，還有指紋動物性格測試，即場為市民提供免費的指紋分析，參加者更可以獲得專屬的指紋分析卡。

今個周末，淺水灣The Pulse與Market Fairish聯手打造「Pet Pet 海盜船週末市集」！（官方圖片）

Pet Pet 海盜船週末市集

淺水灣寵物市集又來了！今次市集將以海盜為題，不單止有寵物海盜主題攝影區，供寵物拍照！還有海盜面具DIY工作坊，供寵主參加。更可獲贈免費禮品！

市集場內更有近30個寵物及生活相關特色攤位，售賣的產品包羅萬有，包括毛孩主題的手作、寵物手工食品、寵物用品、寵物飾品、寵物手繪等等！

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The Pulse X Market Fairish 「Pet Pet 海盜船週末市集」 日期：2019年9月7-8日（星期六及星期日） 時間：12:00 – 19:00 地點：The Pulse 二樓玻璃幕牆室內場地*（淺水灣海灘道28號） * the pulse 商場各層歡迎寵物內進

SPCA舉辦第5屆愛「飾」動物日。

SPCA愛『飾』動物日2019啟動禮暨嘉年華

今個周末，SPCA會在愉景新城舉辦愛「飾」動物日啟動禮暨嘉年華，屆時會有Aniform Day的啟動禮，多位藝人都會到場參與，如傅明憲、郭秀雲、謝雪心、江美儀、JW王灝兒、龐景峰及余香凝都會出席，市民可以近距離與藝人會面。

現場有多個表演活動，包括時裝表演、才藝表演。更有MiQi 7型指紋動物性格測試，即場為市民提供免費的指紋分析，參加者更可以獲得專屬的指紋分析卡。

更有限量版 Mr. Men Little Miss動物造型紀念品作慈善義賣，供市民在10月4日的愛「飾」動物日穿著。SPCA自2015年開始，鼓勵市民在活動當日穿上印有動物圖案的服飾，以宣揚接納及尊重所有動物的訊息，並支持建立一個人類與動物共融的社會。

▼▼▼率先看現場義賣的限量版 Mr. Men Little Miss動物造型紀念品！▼▼▼

場內更有MiQi 7型指紋動物性格測試，即場為市民提供免費的指紋分析。

▼▼▼點撃看過往愛「飾」動物日盛況▼▼▼