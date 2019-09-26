【寵萌充電站】小主人牽62kg藏獒散步　巨犬一個小舉動獲網民激讚

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣有位1歲小主人「Q寶」，早前帶著62公斤的藏獒「登登」，一起到田野散步。為了遷就Q寶的步伐，登登貼心地放慢腳步，不少網民都大讚場面溫馨！

1歲小主人Q寶帶62公斤藏獒散步，單看背影已經覺得溫馨。（facebook圖片：登登 - Jordan）

台灣狗主Candice Wang家裏有位1歲兒子「Q寶」和6歲藏獒「登登」，這天她趁著天氣好，帶著Q寶和登登一起到田野散步。散步到半路，Q寶突然想盡小主人的責任，拿走媽媽手裏的牽繩，帶登登慢步田野。

體重達62公斤的登登，平日精力非常充沛，原本可以一下子蹦走，不過為了遷就Q寶的步伐，牠決定放慢腳步，場面超溫馨！她指出，「鄉下路上沒車，我們只在一步外的距離，隨時可控制，拍完照就立刻換阿爸牽了。」

▼▼▼點撃圖片放大：看Q寶帶登登出遊萌照▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：看62公斤藏獒登登萌照▼▼▼

+ 9 + 8 + 7

登登是隻被遺棄的的狗狗，而且曾被前主人虐待，後來被Candice收養。她不單給登登一個溫暖的家，讓牠重新對人類產生信任，性情變回溫和。並帶牠上課，讓牠學習守禮，不會亂衝亂撞，還花了一段時間教導登登如何跟Q寶相處。Candice指出，「我們也花了不少時間才敢讓他們一起。」

「今天我帶著Q寶小弟弟出來散步。」Candice把他們散步的照片放到facebook專頁上，網民紛紛留言指「狗跟人一樣高」、「好溫馨的畫面」、「可愛的登登」、「真是個好孩子」，看來大家都覺得這個組合非常可愛。