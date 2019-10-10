【萌寵充電站】以為只是隻小貓　長大後竟變巨貓　比小孩還要高

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 居住在日本的緬因貓Toro經常跟家裏的小孩一起玩耍，有天牠雙腳站立施展開門的絕技，恰巧被貓主發現牠站起來比小孩還要高！並馬上拍下對比照放到網上跟大家分享！

貓咪站起來比小女生還要高，輕易就可以觸及門把。（Twitter圖片：fakeyashu）

竟然跟小孩同樣身高？不！仔細看，牠站起來比她還要高，還可以輕易握著門把！日本有網民貼了一張非常吸睛的照片，是貓咪跟小孩一起站立的照片，貓咪的身高竟然可以撃敗小孩，還懂得握著門把打開厚重的房門。

貓主家裏育有兩名子女，還養了四隻貓咪，分別是9歲的索馬里貓「Tsuna」、2歲的布偶貓「Fia」、2歲的緬因貓「Toro」和「Rai」。照片裡的大貓咪就是「Toro」，別以為Toro那麼長得那麼大隻，體重定必超標，其實牠只有6公斤多，緬因貓體重一般為6至9公斤，Toro的體重對緬因貓來說是非常標準。

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Toro目前只有兩歲，還有很「大」的成長空間！貓主把這些照片放到twitter後，隨即吸引無數網民點讚，部分網民留言指，「太可愛了！」、「像狗一樣大」、「貓比小孩還要高」，也有人留意到Toro是進去照顧孩子，讚牠「太乖巧」、「很盡責」！大家身邊有又這樣巨大的貓咪嗎？