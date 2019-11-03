【狗行為】主人出國6天後回家　金毛犬剛見面超生氣得露牙齦

狗狗與主人闊別幾天，重逢一刻通常會無比雀躍。 但最近台灣有狗主分享了出國回家後，家中金毛尋回犬的生氣表現。牠不但拒抱，還不時露出牙齦，看來對狗主感到非常生氣。

看到狗主回家，金毛尋回犬超生氣，不時露出牙齦，看來非常生氣。（影片截圖）

台灣狗主Lai Momo近日出國外遊，過了6天終於回家，家人特意把已入睡的金毛尋回犬「賴美美」叫醒，要牠幫忙接門，結果狗主一進門就看到牠生氣的臉，彷彿在說：「你怎麼失蹤6天！」

狗主接受訪問時指，狗狗本身就不喜歡笑，剛睡醒特別臭臉：「這次會氣成這樣我也是第一次看到。」她之前去旅行出門幾天，美美也不會生氣，她還是第一次遇到這個情況。

▼▼▼點撃影片：直撃賴美美生氣露牙齦一刻▼▼▼

▼▼▼點撃圖片放大：逐格看賴美美超生氣樣子▼▼▼

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▼▼▼點撃圖片放大：看賴美美可愛萌照▼▼▼

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「下個月還要出國，我還回得了家嗎？」狗主把影片放到facebook群組「有點毛毛的」，結果大受網民歡迎，大部份網民都留言讚牠「太可愛了啦！」、「演技派的」，也有網民問狗主「你確定還要出國嗎？」、「沒帶伴手禮回來嗎？」不曉得下月狗主再出國，狗狗會再有什麼笑料呢？