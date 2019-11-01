【貓床】兒子身旁突現四腳香蕉仔　 媽踢爆真相　萌翻近萬網民

天氣開始轉冷，大家為寵物「轉季」沒有？隨著溫度開始下降，主人不妨為貓狗添上毛毯、睡床。 台灣有貓主近日亦為愛貓安排了一張可愛的香蕉床，貓咪果真躲進去呼呼大睡，可愛的睡相成功擄獲8千位多位網民的心。

媽媽查房驚見四腳香蕉？（facebook圖片：加菲氏嬛嬛）

居住在台灣的異國短毛貓「嬛嬛」，牠的樣子像得跟加菲貓一樣庸懶，受到不少網民喜愛。最近天氣轉冷，貓主為嬛嬛準備了一個香蕉造型的貓窩。結果早幾天，她打開兒子的房門，他靠在一根有四條腿的大香蕉身上......

「尾巴在搖耶！尾巴搖搖、搖搖～」貓主看到嬛嬛的尾巴舒服地搖動，於是跟牠說「搖搖」，結果嬛嬛的尾巴真的在搖！萌翻了所有網民！貓主把「香蕉皮」揭開，就看到睡眼惺忪的嬛嬛露出一張萌臉！

▼▼▼點撃圖片放大：看香蕉版嬛嬛超萌樣子▼▼▼

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「天氣開始冷了，終於可以躲在香蕉裡睡了！」香蕉嬛嬛的影片被放到facebook專頁「加菲氏嬛嬛」後，隨即獲得8千多位網民點讚，並寫下5千多個留言，部份網民大讚嬛嬛「可愛」，「尾巴澎澎的！好可愛」、「萌到爆」、「好搞笑」。大部份網民都對香蕉床充滿興趣，留言說：「我要買這個」、「好想買一個」，吸引網民開團購買這張香蕉床！看來嬛嬛很適合當代言人呢！

日本這隻貓咪同樣可愛！牠跟咸蛋超人還有個窩心的小故事。

日本插畫師成島真衣在2015年遇上一隻被遺棄的小橘貓「Koma」，為了安撫牠的情緒，讓牠早日習慣新環境，主人在Koma身邊放了一個咸蛋超人模型，更意外拍下很多窩心的照片。Koma現在已經三歲多，牠仍然會跟咸蛋超人形影不離。

▼▼▼點撃圖片放大：看超人盡心盡力照顧小幼貓Koma！▼▼▼