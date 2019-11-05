【大埔】貓咪遇車禍捱撞小產　負傷死守貓籠　守住粉紅小胚胎

「母愛偉大」這句話同樣適用在貓狗身上。 日前，有橘貓在大埔公路遇到交通意外。本地動保團體「毛孩守護者」及後到場，把貓咪送往診所。醫護人員打開貓籠時，橘貓竟然反常態抓著貓籠不放，細看下發現牠的身後有一個小小的胚胎......

橘貓媽寶在大埔公路遇上車禍，導致膀胱、子宮、後肢多處出現問題。（受訪者提供）

日前（10月16日）有好心人在大埔公路山邊目擊車輛撞到貓咪後迅速離場。毛孩守護者創辦人Kent及後趕到現場，發現貓隻躲藏在廢車車底，下身沾有鮮血並不停喘氣，於是馬上把牠送往診所急救。

抵達診所後，原本已經鎮定下來的貓咪，突然反常地抓緊籠邊，不願步出貓寵，Kent細看發現籠裏有一個初成型的胚胎。他估計，貓咪子宮被車輛撞擊導致嚴重充血發生流產，醫生隨後為牠照超聲波，發現貓咪肚內還有三隻小貓，每隻只有「手指公咁大」，可惜已經全無生命跡象。貓咪的行為令在場各人感到心酸，決定為牠取名「媽寶」。

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需做三次手術

媽寶的下半身有多處嚴重受傷，膀胱有異樣，左腳骨折、膝蓋移位、韌帶斷裂，右腳盆骨脫骹。醫生先後兩次為牠做緊急手術，取出腹中的死胎，並治療膀胱、右腳，及後需要做第三次手術會再為牠的下肢做手術。

媽寶目前由診所護士暫托。據Kent所指，媽寶的性格友善，特別親近診所護士，所以護士決定帶牠回家，親自照顧牠，日後或會收養牠。

在美國紐約，一隻流浪母貓在1年前把自己的孩子留給一對夫婦，然後便逃去。想不到一年過後，在這嚴寒的日子裡，母貓再次出現，似乎牠也受不了這寒冬，希望夫婦能幫上自己。

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