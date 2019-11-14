流浪黃狗被捉前一刻衝走　守護唯一「家人」　感動所有人

為減低流浪狗為社區帶來的問題，動保團體會定期在山上進行「捕捉、絕育、放回」行動，希望透過絕育減低流浪狗數量。 台灣動保團體日前誘捕流浪狗做絕育時，遇到一隻小黃狗，動保人員經過連番追逐，打算放棄時，卻意外發現牠逃走只為了回到「家人」身邊。

「浪愛繼續-tnvr小隊」日前發文指誘捕黃狗絕育時碰見一幕心酸的畫面。（facebook截圖）

台灣動保團體「浪愛繼續-tnvr小隊」日前誘捕一隻流浪的小黃狗做絕育，可惜對方中了麻醉藥後，不斷狂衝、逃走，正當動保人員打算放棄追捕時，卻在草叢發現小黃狗的身影，牠體力不支倒在地上，雙手抱著一個骯髒的布公仔。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「在倒下的最後一刻，也都要回到牠認為的家人身旁。」這個畫面令在場的動保人員都感到鼻酸，原來小黃狗一直不肯停下腳步，是為了回到這個既骯髒又破爛的小象布公仔身邊：「這些孤單的夜晚、不知下一餐何時何地的每一天，小象是牠的唯一精神支柱。」

小黃狗一直不肯停下腳步，是為了回到這個既骯髒又破爛的小象布公仔身邊。（facebook圖片：浪愛繼續-tnvr小隊）

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目前，小黃狗已帶去做絕育手術，稍後將會開放領養。「浪愛繼續-tnvr小隊」把小黃狗的故事張貼到facebook專頁後，獲得超過1萬5千位網民關心，有逾千則留言表達關心，更有2位好心人捐款支援小黃狗。

來自荷蘭阿姆斯特丹的金毛尋回犬Barley，不管走到哪裡都會喜歡帶著毛公仔Fluffy，無論睡覺、散步、大小便、看電視，都要帶著Fluffy，簡直就像它的貼身保鑣！

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