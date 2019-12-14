【萌寵充電站】拿破崙貓擁超萌蓬鬆大尾巴　網民驚呼：是松鼠貓？

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 日本有隻拿破崙貓身上長了一條既蓬鬆、又柔軟的大尾巴，從背面看起來就像隻大松鼠，令人一見鍾情！

拿破崙貓Bell擁有超蓬鬆的大尾巴！

來自日本的Bell是一隻橘色的拿破崙貓（Napoleon，又稱Minuet），牠是波斯貓及曼基貓的後裔，所以既擁有蓬鬆的披毛，又擁有短小的四肢，看起來就像隻毛公仔般可愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過，牠最大的賣點是身後那道蓬鬆的大尾巴，從背後看起來就像隻大松鼠，令牠在網上爆紅，更受電視台邀請參與人氣動物節目《志村動物園》！

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Bell還有位妹妹「Suzu」，這對超可愛的姐妹花不時出現在廣告上！（Instagram圖片：ricorico_rico）

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Bell有位叫作Suzu的妹妹，牠是隻蘇格蘭摺耳貓，牠擁有一張圓碌碌的臉，加上水汪汪的眼睛，擄獲了不少貓奴的芳心。寵主平日喜歡為牠們打扮，例如穿上水手服、和服等等，經常扮鬼扮馬。這對超可愛的姐妹花更不時出現在廣告上！

美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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