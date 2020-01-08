【貓窗網】貓貓被困簷蓬　婆婆竟繩吊7歲男孫拯救貓

動保團體不時強調貓主應該在窗戶安裝窗網，這不單可以保障貓咪的安全，還可以保障貓主的安全。 日前，內地有隻頑皮的貓咪逃出屋外，並跳到鄰居的簷蓬上。婆婆看到貓咪在簷蓬不上不下，擔心牠會不小心掉到樓下受傷，情急之下竟想到用繩子綁著男孫，把他吊到簷蓬救貓......

老奶奶把孫子吊到簷篷上，拯救走失的貓咪。（梨視頻）

日前（1月5日）四川發生了一單令人咋舌的救貓事件。有隻貓咪不小心逃到屋外，並且跳到隔壁的簷蓬上。婆婆擔心貓咪會有意外，情急之下，竟然用繩把男孫吊到四樓的簷蓬。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

據居民委員會工作人員所指，該簷蓬大約有兩米高，「老奶奶直接把繩子捆在孫子的腰上，把他吊在四樓和五樓的陽台那裏。」男孫一下子就把貓抱住，然後被婆婆吊回家裏。據悉，那個孫子只有7歲，就讀小學一年級。

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居民委員會獲悉此事後，馬上到婆婆家裏，跟她說明這樣救貓相當危險，應該請專業人士（如消防員）到場協助。婆婆也表示，再也不會出現這種情況。

影片轉貼到微博後，不少網民亦留言對婆婆的做法表示不滿，如「貓比親孫子重要？」、「一點不考慮孩子的安危」、「這些大人為什麼不自己爬下去救貓？」、「貓就算掉下去不一定會死，但小孩掉下去百分九十九會死。」、「拿孫子的生命冒險，不可取！」、「我要是孩子父母我就跟這老東西斷絕關係。」、「摔不下去是故事，摔下去就成事故了。」也有網民提出建議用其他方法救貓，如「其實放一個籃子吊下去，貓會爬進去的。」、「去買個網兜也行啊！像撈魚一樣！」

拯救貓狗的任務應交給專業人士，早前澳洲便派海軍拯救被山火圍困的主人和寵物。

澳洲山火已持續4個月多月，無數人痛失家園，許多小動物更是慘被燒死。由於山火封鎖了不少道路，澳洲海軍決定派兩棲軍艦，協助救出當地居民與他們的毛孩。Kris有網民在Facebook群組分享在軍艦的所見所聞，當中有不少毛孩與主人在逃難後形影不離，場面令人動容。

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澳洲山火自去年9月爆發，持續至今仍未受控，當地有多達5億動物葬身火海。過去這幾個月，至少處理了近萬隻受傷動物，當中主要為樹熊、袋鼠。面對家園慘遭燒毀，無數動物都求助無援，甚至主動向人類伸手求救。

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