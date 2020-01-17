流浪黃狗天生「瀏海」　每次摸頭都會改變造型　網民：耳朵很搶戲

台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」 正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

狗狗「威士忌」的耳朵向前垂，看起來超可愛。（facebook圖片：天生瀏海片我是威士忌）

現年11歲的小黃狗「威士忌」，憑著一雙特別的垂耳，每次外出都成為人們眼中的焦點。據狗主楊雯子接受訪問時指出，威士忌的耳朵純屬天然，從小時候已經是這樣，「原以為長大後耳朵會站起來，結果沒有！」不過據狗主透露，只要摸威士忌的頭，牠的耳朵就會打開。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

威士忌原本是隻流浪狗，小時候跟著狗媽媽在街上流浪，狗主不忍小狗捱餓，於是每天定時去餵牠們，沒想到這一餵就結下情緣。「每次拿飯菜去餵，大家都搶著吃，但有隻小狗總會跟著我，這樣跟了幾次之後，我就牠帶回家了。」由於牠的顏色看起來像威士忌，就索性取名做「威士忌」。

據狗主透露，只要摸威士忌的頭，牠的耳朵就會打開。（facebook圖片：天生瀏海片我是威士忌）

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威士忌每次外出都引人注目，人們都會說：「牠好可愛」、「牠的耳朵好奇怪」，偶爾因體型較大而令路人產生恐懼，「其實她超憨厚、超親人。」

狗主把威士忌的照片放到facebook群組，吸引多達6千多位網友點讚，部份網友留言指：「瀏海！是新款瀏海阿」、「感覺眉毛很冷，需要蓋一下」、「這耳朵好特別好可愛」、「眉毛需要保暖」、「耳朵好像長反了！」、「耳朵很搶戲」、「耳朵在前面好療癒」、「想看被罵時耳朵是往哪擺」。

毛孩們不時會做出讓人意想不到的窩心舉動，讓飼主心頭一暖。一頭柴犬因很愛黏著飼主，每天也會守在家門，靜候飼主回家，甚至不惜等到夜深。

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美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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