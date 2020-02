【領養貓】你們值得幸福！喵蛻變仙氣貓　50張照見證醜小貓大變身

有媽的孩子像個寶。 過去有不少例子證明,流浪貓、棄貓在找到愛護牠的新主人後,其外表都會慢慢改變,從瘦骨嶙峋的醜小貓,蛻變成豐腴圓潤的美貓!外國便有群組專門請寵主分享貓狗大變身的經過!

原本骯骯髒髒的貓咪,在貓主悉心照顧下,竟然變成了美貓。(Reddit圖片:BeforeNAfterAdoption)

外國討論區Reddit有一個名為「Before And After Pictures Of Adopted Animals」的社群,顧名思義是一個養寵物主人分享貓狗領養前後對比照的群組。

這個群組吸引多達27萬網民加入,大多數網民都樂於分享愛寵的照片,讓大家見證牠們驚人的轉變!大部份貓狗在領養前都非常瘦弱、沒精打采,但牠們現在已經蛻變成美貓、萌犬!

這些貓咪曾經非常瘦弱,部分眼睛、皮膚還受到細菌感染,幸好貓主悉心照顧,每天為牠們塗藥,帶牠們看病,才慢慢回復成美貓。這些對比照不單記錄了貓咪驚人的大改變,同時展現了主人對貓的愛,令人不禁會心微笑。

相信不少寵主在毛孩離開的時候,都曾經有過這樣的疑問:牠們到底去哪兒了?有成功上天堂嗎?有網民最近便貼出了一張雲朵的照片,雲層的形狀看起來就好像一隻狗狗在仰望天際,不少狗主看完照片後都產生共鳴,原來狗狗真的上了天堂!

有不少狗主看到以後,都紛紛留言指:「狗狗真的上了天堂。」、「狗狗在天堂過得很好」,安慰狗主叫他不要傷心。還有不少狗主分享自己拍到的「天空奇蹟」,深信狗狗在天空過得安好。各位狗主看著這些帶有天空奇蹟的雲照,會想起離開的毛孩嗎?

大家有發現飼養寵物後,生活都會有各種的轉變嗎?台灣有位插畫師家裏養了8隻貓狗,平日最喜歡以漫畫記錄飼養貓狗後的各種改變,這些漫畫意外地獲得網民大讚!

