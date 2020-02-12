【萌寵充電站】小時候很正常　6個月大黑狗突然長出魔性耳朵

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 台灣有隻名叫「妹妹」的黑狗，剛滿六個月。飼主最近分享了妹妹的近照，指牠的耳朵形狀猶如戴了一頂怪帽子，令不少網民大讚可愛！

黑狗妹妹長了一雙怪耳朵。 （facebook圖片：有點毛毛的）

台灣飼主李小姐早前領養了一隻黑狗「妹妹」。妹妹原本有著一雙垂垂的耳朵，看起來楚楚可憐的，不過隨著時間推移，妹妹的耳朵開始往奇怪的方向發展，目前6個月的妹妹，耳朵竟然慢慢變成內八字的形狀！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

「聽說是立耳前期，長大就分開了。我發怪聲音，它靠得更近！」飼主指，只要妹妹越專注於聲音上，牠的耳朵就會越靠近，看起來樣子非常逗趣。飼主不禁開玩笑說，「因為耳朵聚攏都有抬頭紋了！」

妹妹的耳朵越大越有驚喜（facebook圖片：有點毛毛的）

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「妳這樣很像戴了頂什麼帽子！」飼主把妹妹的照片放到facebook群組「有點毛毛的」跟一眾網民分享，短短一天即獲得5千多位網民點讚，大家都認為妹妹的耳朵好可愛，部份留言指：「耳朵裝反了啦」、「真的沒有戴帽子嗎？」、「省下買帽子的錢了，勤儉持家的乖女孩」、「超像的根本無違和感啊！」、「永澤同學喔？」

台灣有隻樣子超有趣的黃狗「威士忌」，牠憑著一雙得意的垂耳，成功擄獲人們的歡心，幾乎所有人都會讚牠：「好可愛！」正當路人以為牠的耳朵是故意摺下來，牠的主人卻爆出事實：「天然的。」

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美國有隻虎班貓Monica，懷疑在出生的時候壓到後腳，導致牠後腳畸形，有機會影響日常生活。貓義工不願看到牠痛苦一輩子，於是每天照顧為牠按摩，結果出現奇蹟！

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