【武漢肺炎】買不到口罩　超強貓奴竟用貓毛「自製」　網民爭訂購

武漢肺炎令口罩成為全球熱銷商品，世界各地也面臨缺貨，有貓奴因此竟決定自製口罩，成品意外大獲好評！台灣一名貓奴日前發揮創意，嘗試用貓毛製成口罩，精巧的手工獲網民大讚。

武漢肺炎陰霾不散，口罩缺貨潮持續，部分人更不惜自製布口罩應付目前難關。台灣飼主Emilie Depp日前也自製了一款「有機口罩」，不但物料天然，更更循環再用，大獲網民好評！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

口罩的原料就是來自牠！（Facebook@藍藍貓 Umi & Kuma）

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網民反應熱烈 爭相認購

Emilie上週四（13日）在網上發文，分享她用貓毛製作的口罩，更找來其愛貓Umi擔任模特兒示範佩戴，開玩笑道：「口罩很難買...自己生產好了，百分百有機毛。」Emilie獲網民大讚手巧及環保，紛紛說笑道想要訂購，Emilie也幽默地回覆「目前產線正缺毛料」。

別看這款口罩設計簡單，Emilie也花了約半小時製作，而且還用燙斗燙過，製作十分認真。她接受《香港01》訪問時解釋指：「因為武漢肺炎大家都在擔心沒有口罩這件事，很恐慌啊，上次看到有隻貓戴口罩，想說試試看能不能做出口罩。」就在Umi試戴口罩時，因牠聞到自己的味道，險些舔破口罩，Emilie只好瞬間拿來食物讓牠冷靜下來，才成功保口罩一命。

（Facebook@藍藍貓 Umi & Kuma）

其實除了這款口罩外，Emilie不時也會用貓毛做出其他東西，例如假髮、玩具、花朵等，雙手非常靈巧。她笑指家中養有兩隻俄羅斯藍貓，因此掉毛量頗多，另外也有朋友「贊助」的貓毛，讓她足以製作出不同作品。

▼▼▼▼▼貓貓不但能提供口罩原材料，更可為飼主找出口罩，點擊放大看▼▼▼▼▼