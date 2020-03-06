【新冠肺炎】日本停發簽證無緣賞櫻？34張貓狗與櫻花合照止癮

踏入3月，迷人的櫻花季節到來，以往不少港人也喜歡到日韓等地欣賞花海，但今年恐怕未能如期成行。昨日（5日），日本宣布因應新型肺炎（俗稱武漢肺炎）而限制旅客入境，表示將停止港澳居民免簽措施。雖然今年無緣親眼欣賞櫻花，但看看這些櫻花與毛孩的唯美合照，也許能給你一點心靈慰藉。

日本向來是港人最愛的賞櫻勝地，惟日本政府昨日因應武漢肺炎而公布一系列措施，包括由3月9日至31日期間停止對港澳免簽證入境，而中韓遊客的簽證則即告無效，看來港人今年無緣訪日追櫻。即使無法親身賞櫻也不要緊，看看以下的毛孩與櫻花的合照也許有望梅止渴的功效。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

因應日本政府限制旅客入境，港人今年似乎無緣訪日追櫻。（Yoshio Tsunoda/AFLO）

位於日本中部的伊豆市南部日前已率先開花，滿樹粉嫩的櫻花同時盛放，一名路過的日本網民也忍不住用快門將這刻定格。原來除了這名網民外，兩隻流浪小貓也正在樹上近距離賞櫻，於是順其自然地成為了網民鏡頭下的主角。

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