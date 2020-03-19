驚安之殿堂｜Donki荃灣擴充寵物區　一文睇晒30元以下貓狗零食

「DON DON DONKI」驚安之殿堂（激安殿堂）一向大受港人歡迎，今天（3月19日）DONKI突然在facebook宣佈寵物區已經擴充完成！荃灣海之戀店增加超過500款寵物食品，而尖沙咀美麗華店亦新增寵物區！《香港01》記者即日到荃灣海之戀店，發現店內的寵物食品不單款式多元化，而且價格非常實惠！記者率先帶大家一睹寵物區的商品，並為大家精選出多達15款低於$30的寵物零食！

荃灣海之戀寵物區有超過500款寵物食品、用品。（吳嘉俊攝）

驚安之殿堂的荃灣海之戀分店一向設有寵物區，惟商品選擇不多，只有少量寵物食品及用品。不過，驚安之殿堂今日（3月19日）突然在facebook宣佈已完成擴充寵物區，新增多至500款寵物商品！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

記者立即拜訪荃灣海之戀店，發現店內的寵物區有超多特色寵物食品！貓咪最喜歡的唧唧肉泥零食口味多達20款，還有同品牌出品的脆片、啫喱片！而且價格相當實惠，大部分物罐頭介乎10元至13元間，零食則介乎於17元至22元！

部份貓零食已經一掃而空？！（吳嘉俊攝）

▾▾▾記者精選15款低於30元的寵物零食▾▾▾

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寵物用品選擇匱乏

狗主可能對荃灣海之戀店的寵物區感到失望。因為相對於貓食品，狗食品的選擇相對較少，只有三個貨架。店內寵物用品的選擇非常少，不單沒有寵物玩具，只有少量寵物尿布、貓砂、地墊，而選擇亦較少。

但保論如何，Donki擴充寵物區後，的確能為區內的寵主帶來更多寵物食品的選擇，值得一睇。

DON DON DONKI驚安之殿堂地址：新界荃灣大河道100號海之戀商場2樓 營業時間：09:00-01:00

日本大型連鎖雜貨店「DON DON DONKI」，今年7月登陸尖沙咀美麗華商場，不足半年時間就於荃灣開設全新旗艦店！荃灣店佔地面積約2.7萬呎，比起美麗華店的2.3萬呎更寬敞。

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