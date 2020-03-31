【流浪貓】送防浪貓釘床很殘忍　車廠這樣解釋反獲稱讚

近日有網民在社交群組分享了貓釘床，並稱可免費送贈。結果貓奴大為受落，更稱為「超有愛心」產品。原來，這釘床是用軟膠製作，完全不會傷害貓咪，而且能有效減輕貓咪爪花車子情況。

這個「防貓刺墊」是否有效呢？最少，它不會傷害到貓咪。（SAS Control Arm - 汽車控制臂專家）

不少車主都表示，把車子停泊在路邊總是被浪貓滋擾，車蓋往往成為浪貓安樂窩。因此，一些驅貓產品便應運而生。不過這些產品往往被人詬病，認為會危害到浪貓安全。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，這產品是對貓咪好，也是對車主好的】

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近日在Facebook社交群組「貓咪也瘋狂俱樂部」，有人分享了一張沒有貓咪的相片，卻得到不少貓奴高聲讚好！相片裏只有一台車子，車蓋放着如釘床般的墊子。乍看之下這極可怕，會傷害到浪貓，但發文者已在相片註明這是安全產品，而其他網民了解後，更稱這產品是「外觀超沒愛心的產品其實超有愛心」。

雙贏局面

貼文者是台灣間車廠員工，他表示「身為一位資深貓奴＋愛車人士，如何溫柔的讓貓星人遠離愛車，是一件很不容易的事。為此，SAS免費提供貓奴粉絲們採用天然橡膠製成的『防貓刺墊』，歐洲豪車等級天然橡膠、無刺鼻味、柔軟不傷害貓星人」。

【▼▼▼▼驅貓墊真的有效嗎？網上有不少圖片都顯示，其實貓咪對這些驅貓墊毫不畏懼，甚至有點享受▼▼▼▼】

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事實上，這「防貓刺墊」只是看起來驚人，但在實際效果卻是因貓而異。有些浪貓遇到這墊後，不喜歡被刺到，於是走開了。有些貓咪則把這墊當成按摩工具，甚至會跳上去來享受一番。不過，車主在任何情況下也沒損失，因為就算貓咪跳上車蓋，也只是踏在墊上，沒有直接抓花車子！

許多網友民表示：「這種軟軟的觸感，只會令喵星人喜歡，會拿來瘋狂磨蹭啦」、「怎麼感覺這一點也不能防貓，反而是吸貓神器啦」、「這根本就是貓咪按摩墊啦」、「我認為喵星人會覺得這是很好按摩穴道的按摩板」、「網民甲：一回生，二回熟後就失效了。網民乙：三回就接回家吧」、「怎麼感覺這一點也不能防貓，反而是吸貓神器啦」、「這根本就是貓咪按摩墊啦」。

▼▼▼貓咪這麼可愛，為何不能給牠們一個休息的地方。點擊圖片，看這隻可愛的異國短毛貓Ikiru，希望牠的萌樣，能令你改變對貓咪的印象▼▼▼