品種貓│英國短毛貓、美國短毛貓撞樣極難分　4招助你輕鬆分辨清楚

在眾多品種貓裏，最常見的可以說就是英國短毛貓與美國短毛貓了。由於牠們兩者外形相近，同樣是短毛貓，因此不少人都混淆不清。其實只要從4個大方向去觀察，便可輕易分清誰是英短，誰是美短。

英短（左）和美短（右）常常令人覺得難以分辨，因為牠們真的十分相似。

在眾多被CFA（The Cat Fanciers' Association）認證的純種貓中，當中尤以英國短毛貓和美國短毛貓最被人關注。由於牠們同屬短毛貓，因此要區分起來很有難度。這裏就從4大方向，為大家分辨誰是英短，誰是美短。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟如何分辨英短和美短，一圖看清】

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短毛貓歷史

英國短毛貓（英短）與美國短毛貓（美短）的產地有異，英短這品種早在2000多年前已出現，其後被人帶入英國境內，再加以繁殖，成為現在常見的英國短毛貓，至今已屬英國原生貓種。牠們的體型雖大，但捕鼠能力極高，加上有較強的適應力，因此能成為英國的代表貓種之一。

而美短則產自美國，祖先在300多年前才隨外來移民去到美國，再在當地繁殖，成為美短品種。牠們起初是工作貓，擁有強壯的體格和適應力強的特質，捕鼠能力也非常高。

性格

除了從外表區分外，也有不少人嘗試歸納出英短和美短在性格上的不同。一般的英短，總是很乖很黏人，非常溫柔，但又是好奇寶寶，喜歡跟着主人到處走，加上大膽的個性，不會因環境改變而出現明顯不安情緒。相對來說英短少胡亂吵叫，是安靜的貓咪，平日也顯得較為慵懶。

美短則以有耐性，忍耐力強，對主人忠心耿耿見稱。美短能夠和主人很好的相處，特別是對於孩子來說，牠能很快地與孩子成為好朋友。加上美短對於陌生人不太抗拒，相對地攻擊性比較小。總體來說，美短運動能力較強，較英短來說是比較活潑。

品種短毛貓以外的選擇──唐貓

除了英短和美短這些品種貓外，如果你鍾情於短毛貓，又不介意品種的話，可以考慮唐貓。唐貓是雜交繁殖的貓咪，一般比起純種的基因遺傳病較少，體格強壯容易照顧！

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