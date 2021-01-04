【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月4日：唐狗Oreo

今年8月的時候，奄奄一息的Oreo被有心人士在南丫島的某個垃圾桶旁邊發現，然後便立刻通知愛協督察尋求協助。Oreo的性格猶如沙漠一樣有溫差；在早上的時段最為活潑，喜歡在空間裏走來走去；然後過了某個鐘數後，牠就會變成一個慢熱的寶寶，有時候還會像個小孩子一般躲在床下底觀察你的一舉一動。牠是一個害羞的孩子，初見面可能會有點緊張，但只要你願意付出點點耐性與愛心，Oreo也十分樂意向你打開心窗。如果你對Oreo有興趣，歡迎你來愛協探望牠。