【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月11日：短毛家貓Stella

如果大家有留意開一些網上貓貓群組的話，應該都不會對Stella感到陌生，因牠僅憑著一張照片一夜成名！Stella根本就是一個「行走的表情包」，經常都會捕捉到牠古靈精怪的表情與動作。相信大家透過照片都能夠感受到Stella活潑搞怪的性格，一定會以為牠是個百厭的寶寶，但其實牠也有溫順的時候，亦都會對著你發出「呼嚕呼嚕」的聲音。Stella亦曾經有梨形蟲以及脫肛問題，所以主人日後需多加注意貓咪的日常生活作息。如果你對Stella有興趣，歡迎你來愛協探望牠。