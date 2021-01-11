【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月11日：短毛家貓Stella

撰文：何東緯
最後更新日期：
Stella
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：4個月
位置：香港愛護動物協會九龍中心
領養編號：491821
晶片編號：603 628 890
如果大家有留意開一些網上貓貓群組的話，應該都不會對Stella感到陌生，因牠僅憑著一張照片一夜成名！Stella根本就是一個「行走的表情包」，經常都會捕捉到牠古靈精怪的表情與動作。相信大家透過照片都能夠感受到Stella活潑搞怪的性格，一定會以為牠是個百厭的寶寶，但其實牠也有溫順的時候，亦都會對著你發出「呼嚕呼嚕」的聲音。Stella亦曾經有梨形蟲以及脫肛問題，所以主人日後需多加注意貓咪的日常生活作息。如果你對Stella有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年1月11日
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