【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月11日：短毛家貓Stella

寵物
撰文：
最後更新日期：

Stella

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：4個月

位置：香港愛護動物協會九龍中心

領養編號：491821

晶片編號：603 628 890

如果大家有留意開一些網上貓貓群組的話，應該都不會對Stella感到陌生，因牠僅憑著一張照片一夜成名！Stella根本就是一個「行走的表情包」，經常都會捕捉到牠古靈精怪的表情與動作。相信大家透過照片都能夠感受到Stella活潑搞怪的性格，一定會以為牠是個百厭的寶寶，但其實牠也有溫順的時候，亦都會對著你發出「呼嚕呼嚕」的聲音。Stella亦曾經有梨形蟲以及脫肛問題，所以主人日後需多加注意貓咪的日常生活作息。如果你對Stella有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
短毛家貓Stella

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年1月11日

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