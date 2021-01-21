【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月21日：短毛家貓Ching Ching

僅僅只有兩個半月大的Ching Ching是隻非常容易緊張的小貓，任何風吹草動都能驚動到牠；有時候還會趁你不留神時逃出自己的小房間四處亂跑；亦有時候因為太害怕而不小心出手，但請不要責怪牠，Ching Ching是沒有惡意的。因尚需要時間適應環境，Ching Ching大多數都只會在晚上又或者人少時才會走出小窩活動活動。由於Ching Ching現在還處於較為敏感的狀態，我們建議有經驗和沒有小朋友的家庭領養。你願意成為Ching Ching的家人嗎？