【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月7日：唐狗溥儀

撰文：敏兒
最後更新日期：
Po Yee (溥儀)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 503868
晶片編號：035 547 035
外表正氣凜然並有著與柴犬幾分相似的溥儀，是隻喜歡外出並不願意歸家的毛孩。每次當溥儀在外活動時間結束後，牠都會站在原地，不願讓領養部同事帶牠回房間。此外，亦因尚未絕育的關係，溥儀還是會有「霸地盤」的習慣。而根據過往主人的描述，溥儀不太喜歡有人阻礙或搶牠的食物，否則牠會鬧一點小脾氣！如果你對溥儀有興趣，快來中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年4月7日
同場加映：一隻大半生都在街頭遊蕩的流浪狗，當有一天牠擁有自己的家時，會有何反應呢？在IG帳號streetlifetothesweetlife裏，便分享了一段影片，當中一隻狗狗站在家門外，遲遲沒有踏進大門。
點擊圖片放大看，究竟為何狗狗Boomer不敢踏進家門呢？】
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點擊連結看全文：流浪狗被爸收養 到新家後四腳釘門外不敢入屋 難道屋內有結界？
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