【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月7日：唐狗溥儀

外表正氣凜然並有著與柴犬幾分相似的溥儀，是隻喜歡外出並不願意歸家的毛孩。每次當溥儀在外活動時間結束後，牠都會站在原地，不願讓領養部同事帶牠回房間。此外，亦因尚未絕育的關係，溥儀還是會有「霸地盤」的習慣。而根據過往主人的描述，溥儀不太喜歡有人阻礙或搶牠的食物，否則牠會鬧一點小脾氣！如果你對溥儀有興趣，快來中心探望牠吧！