【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月8日：唐狗蓮妹

寵物
撰文：
最後更新日期：

Lin Mui (蓮妹)

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：9歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 501209

晶片編號：603 296 276

縱使蓮妹失去了一隻眼睛，但也不阻牠成為一位超級親人並友善的狗婆婆。跟蓮妹接觸過後，你便會發現牠很喜歡用後腿站立，然後趴在窗邊或欄邊，讓你摸摸牠的頭。但請注意：如在蓮妹不知情的情況下摸牠的右邊（已摘取眼球的一邊），很有可能會嚇到牠，令牠對你有所迴避。此外，在陌生的環境下，蓮妹需要別人慢慢餵食，否則牠可以整天都不吃。如果你對蓮妹有興趣，快來愛協探望牠吧！
唐狗蓮妹

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年4月8日

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