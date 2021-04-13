【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月13日：貴婦狗Ethan

失去了一隻眼睛的Ethan是位十分喜歡撒嬌的老人家；有時候會將自己的身體貼在你腳邊，希望你能摸摸牠。當自個兒在房間時，Ethan會用牠獨有的「煙嗓」吠叫，來吸引你的注意。此外，Ethan亦是一位嘴饞的伯伯。縱使已到達十二歲的高齡，Ethan亦會對你施展渾身解數（坐下、手手等），務求拿到你手裡的食物！你是否願意讓Ethan感受家庭溫暖呢？