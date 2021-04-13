【領養貓狗消息】《愛護動物協會》4月13日：貴婦狗Ethan

寵物
撰文：
最後更新日期：

Ethan

品種：貴婦狗

性別：雄性

年齡：12歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 502552

晶片編號：109 350 801

失去了一隻眼睛的Ethan是位十分喜歡撒嬌的老人家；有時候會將自己的身體貼在你腳邊，希望你能摸摸牠。當自個兒在房間時，Ethan會用牠獨有的「煙嗓」吠叫，來吸引你的注意。此外，Ethan亦是一位嘴饞的伯伯。縱使已到達十二歲的高齡，Ethan亦會對你施展渾身解數（坐下、手手等），務求拿到你手裡的食物！你是否願意讓Ethan感受家庭溫暖呢？
唐狗Ethan

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年4月13日

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