【領養龜消息】《愛護動物協會》6月16日：蠍子蛋龜Brady

Brady是一隻性格非常外向的龜龜，完全不怕生的牠還會和你玩遊戲呢；只要在Brady面前將手指動來動去，牠就會跟著你的動作不停游動！另外，Brady十分喜歡一個多水的居住環境，很多時候還會將脖子伸出水面探個究竟。鑑於蠍子蛋龜是屬於雜食性的動物，所以每當Brady看見獵物出現，都必定會將自己藏匿在岩石之間，以便獵食。我們亦建議領養家庭單隻飼養Brady。如果你對Brady有興趣，歡迎你來中心探望牠。