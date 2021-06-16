【領養龜消息】《愛護動物協會》6月16日：蠍子蛋龜Brady

寵物
撰文：
最後更新日期：

Brady

品種：蠍子蛋龜

性別：-

年齡：-

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 509422

Brady是一隻性格非常外向的龜龜，完全不怕生的牠還會和你玩遊戲呢；只要在Brady面前將手指動來動去，牠就會跟著你的動作不停游動！另外，Brady十分喜歡一個多水的居住環境，很多時候還會將脖子伸出水面探個究竟。鑑於蠍子蛋龜是屬於雜食性的動物，所以每當Brady看見獵物出現，都必定會將自己藏匿在岩石之間，以便獵食。我們亦建議領養家庭單隻飼養Brady。如果你對Brady有興趣，歡迎你來中心探望牠。
蠍子蛋龜Brady

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年6月16日

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同場加映：這隻生活在美國佛羅里達州的西藏獵犬Tilly，天生有缺陷患上短脊椎綜合症（Short Spine Syndrome），因此外表看來和其他狗狗很不一樣。原主人指一胎幾隻狗狗中，就只有這隻出了問題，如果沒人接走，便會讓牠安樂死。幸好，Anna Marie Giannini知悉這事並接走了Tilly，讓牠重獲新生。

【點擊圖片放大看，究竟這隻有缺陷的狗狗命運如何？牠現在生活得好嗎？】

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點擊連結看全文：西藏獵犬｜缺陷狗被棄更險遭安樂死　媽大愛收養：牠教曉了我許多

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