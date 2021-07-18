【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月18日：唐狗Flash

撰文：敏兒
出版：更新：

Flash

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：6個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 502815

晶片編號：603 296 824

因先天失去雙眼，導致Flash對周遭環境對十分警惕；很多時候都只能靠身體去碰撞事物來感知附近狀況。同時，亦因視力受阻的關係，令Flash的嗅覺比其他狗狗來得更加敏銳；即便熟悉的人在牠面前迅速走過，Flash一樣能夠聞到氣味。雖然有缺陷的阻撓，但卻不會影響到Flash本身聰明的個性！經過狗隻訓練員及助護的教導後，現在Flash已經學會了好幾多基本指令！此外，Flash還是一隻非常貪吃的狗狗，所以記得不要去打擾或搶牠的食物，否則牠會發脾氣！鑑於Flash的身體狀況，我們會建議沒有小朋友和其他小動物的家庭飼養。如果你對Flash有興趣，快來中心探望牠吧！
唐狗Flash

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月18日

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