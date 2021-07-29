【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月29日：唐狗Cookie

雖然在房間裏Cookie看起來就像一隻文靜小女生，但當牠興奮的時候，卻是令人難以招架！每次一見到認識的人時，Cookie都會非常開心地撲到你身上，有時候甚至會抱著你然後不斷地親吻你臉頰！如果Cookie對你還不太熟悉的話，可嘗試利用牠喜歡的玩具，譬如軟綿綿的毛公仔來跟牠拉近距離。另外，Cookie亦有一個特別的嗜好：牠非常愛玩水槍裡噴出來的水！即使是與自己的同類接觸，Cookie也會先在附近觀察一下其他狗狗的狀態。如對方表現友善，Cookie才會加入牠們一起玩耍，可說是一隻頗謹慎的狗狗呢。如果你對Cookie有興趣，歡迎你來中心探望牠。

唐狗Cookie