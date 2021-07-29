【領養貓狗消息】《愛護動物協會》7月29日：唐狗Cookie

撰文：敏兒
出版：更新：

Cookie

品種：唐狗

性別：雌性

年齡：7個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 500220

晶片編號：603 286 040

雖然在房間裏Cookie看起來就像一隻文靜小女生，但當牠興奮的時候，卻是令人難以招架！每次一見到認識的人時，Cookie都會非常開心地撲到你身上，有時候甚至會抱著你然後不斷地親吻你臉頰！如果Cookie對你還不太熟悉的話，可嘗試利用牠喜歡的玩具，譬如軟綿綿的毛公仔來跟牠拉近距離。另外，Cookie亦有一個特別的嗜好：牠非常愛玩水槍裡噴出來的水！即使是與自己的同類接觸，Cookie也會先在附近觀察一下其他狗狗的狀態。如對方表現友善，Cookie才會加入牠們一起玩耍，可說是一隻頗謹慎的狗狗呢。如果你對Cookie有興趣，歡迎你來中心探望牠。
唐狗Cookie

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年7月29日

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