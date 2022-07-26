養寵物入門｜青菜白菇蛋飯增肌護腸狗狗忌吃5類菜　初哥飼養6考慮

飼養任何寵物之前，固然要考慮自己的能力，不過事前深入認識物種的習性亦很重要，例如居住環境、食物等，寵物若果吃錯東西，或者生活空間不理想，都有機會影響寵物的健康。作為主人的你，又對自己的毛孩認識有多深？



為了寵物的健康，不少主人會在飼料中加入蔬菜，以為像人類多吃蔬菜便是好。但事實上，並非每種蔬菜都適合毛孩進食。主人應該在餵食前先了解食物對寵物的影響，港台節目《與Pet Pet有約》邀請的嘉賓施匡翹Zaina，便是一位新手主人，現在養了一隻一歲大的白色貴婦犬Sundae。Zaina原來自小就想飼養寵物，但父母覺得養寵物責任大，要待Zaina長大後，有經濟能力才給領養。後來，因朋友的貴婦犬誕下了狗BB，Zaina經過深思熟慮後才決定收養Sundae。

狗狗不宜吃的5類蔬菜，嚴重可致命：



1. 蔥、洋蔥、蒜頭、韭菜等蔥類植物

2. 未成熟的番茄

3. 辣椒

4. 胡椒

5. 帶皮薯仔

Zaina因機緣巧合之下，收養了Sundae，成為了家庭中的一員。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

母親提出鮮食 研究狗狗健康食譜

Zaina表示，母親初時對清潔Sundae的排泄物表現抗拒，不過看到牠可愛的樣子後漸漸改變了想法，更視牠為自己的孩子，Zaina更笑言在母親心目中，Sundae的地位比自己還要高！Zaina母親表示想Sundae吃得健康，會自己研究狗狗的食譜，令Zaina開始注重寵物的飼料。而身為素食者的她，平日除了乾糧之外，亦會為狗狗製作素食鮮食，例如蒸南瓜、西蘭花等。

Sundae現在只有一歲，十分可愛。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

狗狗也有性格喜好 不愛魚乾愛咬牆

不知是「物以類聚」還是受主人影響？Sundae對肉類也不感興趣。有一次，Zaina帶Sundae到寵物店買零食，有員工拿著魚乾引牠，Sundae卻不為所動，Zaina笑言毛孩也有自己的喜好，相比下，牠更喜歡咬家中的一幅牆，更咬破了一個洞，所以真的別小看毛孩的破壞力！

Sundae的破壞力驚人，把家中其中一幅牆咬破了一個洞。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

鮮食營養均衡 視乎寵物需要調節分量

想小毛孩活得開心又健康，吸收均衡營養很重要，而鮮食除了可以讓寵物吸收更多水分之外，當中亦含有很多寵物必需的維他命。獸醫陳子浩表示，青菜和白菇都含有豐富的纖維和維他命，有助加強寵物的腸道健康，而雞蛋的蛋白質對小毛孩的肌肉發展有益，白飯就是卡路里的來源。對於活動量不高的寵物，陳子浩表示要適量減少毛孩進食白飯或薯仔的分量，以降低澱粉質的吸收，避免致肥。

按圖看青菜白菇蛋飯的做法：

+ 7

做法：

1.切走白菇和菠菜的底部

2.準備一鍋熱開水

3.將白菇和菠菜烚熟

4.用易潔鑊炒蛋，避免用油

5.白菇和菠菜熟透後，盛起並剪碎

6.盛起預先準備好的白飯，再加入白菇、菠菜和炒蛋拌勻

7.稍微裝飾後即完成

蜥蝪天天日光浴 守宮籠內放暖氈

養貓狗固然有不少學問，不過原來養爬蟲類亦有不少須注意的地方，就好像現在是10多條蜥蝪和守宮主人的Suki，當初因為喜歡小動物，同時考慮居住環境有限，所以沒有選擇毛孩。後來到金魚街選購寵物時，發覺蜥蝪同守宮的花紋有趣，因而決定飼養爬蟲類。雖然蜥蝪和守宮都適合新手主人飼養，不過Suki亦花了不少時間上網搜集資料，發現牠們的生活方式大有不同，例如蜥蝪需要每天曬日光浴，籠內亦可安裝紫外光燈，相反守宮就適合居住籠內放暖氈，而且兩者都要獨立飼養。

鬆獅蜥蝪是Suki其中一隻寵物。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

吃蟋蟀 主人為寵物克服心理關口

蜥蝪和守宮的樣子不是人人都接受，牠們的食物更令不少人感到恐懼。Suki表示，蜥蝪是雜食性動物，飼料一般是果泥、水果，但同時要捕食昆蟲以吸取蛋白質；而守宮的主食更是活生生的蟋蟀！Suki坦言，當初要鉗起活生生的蟋蟀時也感到噁心，不過為了寵物的健康，都努力克服恐懼。 她認為養寵物不是一剎那的心動，過程中亦要不斷學習，才可以令寵物活得開心又健康。

守宮的主食是昆蟲，Suki坦言初時都很卻步。（圖片來源：港台節目《與pet pet有約》截圖）

養寵物前有甚麼要考慮？ 1.是否能夠負擔生活支出 2.有能力陪伴與照顧寵物 3.家人同不同意飼養寵物 4.能提供理想環境給寵物 5.能夠應付額外醫療支出 6.領養前已累積相關知識

《與PET PET有約》

時間：逢星期五晚上8時

頻道：港台電視31

