寵物飲食｜為食貓偷吃嘔3日！腸胃易敏感10種貓可吃食物記得煮熟

小毛孩嘴饞，不時都會趁主人不留神，偷吃零食，令人又氣又笑。不過小毛孩的腸胃比人更敏感，就算簡單如轉吃其他飼料，都有機會引起不適。因此，主人在餵食前都要多加留意，即使新鮮食材有益健康，例如雞蛋，含豐富蛋白質助骨骼強健，但必須全熟，否則易致腸胃敏感，上吐下瀉。



貓貓狗狗的腸胃也會較敏感，飲食要多加留意，即使換貓糧也會因不適應而屙嘔。(FReocFYzRaA@unsplash)

貓貓為食惹禍 與領養新貓有關？

養貓的人經常戲稱自己是「奴才」，要全天候服侍「貓主子」。除了因為貓的個性高竇之外，原來食物方面亦需特別照顧。就像藝人龔柯允（Karen）飼養了3隻愛貓，她在今集《與Pet Pet有約》便分享了貓貓為食惹禍的故事，「記得剛剛領養了細細粒之後不久，老貓牛丸就病了，連續嘔了兩三日，情況也沒好轉。後來帶牠見獸醫，獸醫隨即問我家中是否領養了新貓，才發現原來牛丸嘴饞，偷吃了細細粒的貓糧，但因腸胃不適應病倒！」

Karen養了3隻貓咪，包括8歲的燒賣和牛丸和1歲的細細粒。（港台節目《與Pet Pet有約》截圖）

細細粒的樣子可愛，不過Karen表示領養初期，經常被細細粒出爪爪傷。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

貓咪愛吃「重口味」 榴槤都不放過

貓咪對吃的追求，有時連主人都難以理解。Karen表示，貓咪喜歡「重口味」的食物，特別是貓主子「燒賣」，她記得有次在家開了一個榴槤，濃烈的氣味不單沒有嚇退了燒賣，反而走去靠近Karen，要她給吃一口。以為吃一口就從此嫌棄？不！自此燒賣嗅到榴槤，都會自動走到身邊，要主人一起「分甘同味」，最愛吃貓山王！

燒賣喜歡吃貓山王，認真重口味！（節目《與Pet Pet有約》截圖）

芝麻含奧米加3 對皮膚關節有益

要照顧好貓咪敏感的腸胃，當然不可胡亂餵食，亦要小心選擇餵飼的食材。獸醫陳子浩表示，雞蛋含有豐富的蛋白質，適合小毛孩的肌肉發展，而甜椒有纖維，促進寵物腸臟的蠕動，生食熟食皆可。此外，芝麻亦特別適合寵物，因為當中含有豐富奧米加3等脂肪酸，對牠們的關節和皮膚都有益，平日不妨多吃。不過獸醫特別提醒，雞蛋必須全熟，避免毛孩的腸胃敏感而上吐下瀉。雞蛋甜椒黑芝麻沙律也是個不錯的選擇。

按圖看雞蛋甜椒黑芝麻沙律食譜步驟：

+ 3

做法：



1.準備一鍋熱水，烚熟雞蛋

2.甜椒切條，烚熟

3.盛起甜椒，放涼備用

4.盛起雞蛋，剝殼、切件

5.混合雞蛋甜椒，加入黑芝麻和少許蜜糖即成



選擇飼料要小心 豬肉牛肉屬高風險？

小毛孩不會說話，就算身體不適，都不能直接告訴主人，因此主人平日要多留意牠們的生活習慣，和多觀察牠們的排泄物。陳子浩補充，毛孩身體正常，排泄物多呈啡色條狀，不宜過硬或過軟，如果呈黑色或白色即代表身體已出現毛病，要立即帶牠們看獸醫。食物選擇方面，他表示雞肉、雞蛋、魚等都是低致敏肉類，大部分毛孩進食後都不易出現過敏，牛肉、豬肉等則屬高致敏肉類，主人宜小心選擇。

按圖看貓貓可吃的10種食物：

+ 6

貓貓可吃的10種食物：



熟雞蛋、雞胸肉、三文魚、紅蘿蔔、無鹽芝士、木瓜、西蘭花、南瓜、西瓜、無調味乳酪



毛蛛樣子恐怖會否咬人？

想與小動物的關係親近，主人首先要了解牠們的習性，如要養有毒性的寵物，就加需深入認識。做足資料搜集。今集另一位嘉賓Ricky，就養了巴西所羅門黑毛蛛，樣子恐怖卻深得Ricky歡心。他說：「飼養初時都怕毛蛛會攻擊人，不過後來深入了解牠們的性格習慣後，才知道牠不會胡亂咬人。」

毛蛛的樣子恐怖，不過卻深得Ricky的歡心。（節目《與Pet Pet有約》截圖）

觸怒毛蛛 小心「踢毛」皮膚痕

Ricky表示，毛蛛的打理相對其他寵物簡單，只需要一個水盆、假山洞和泥土底材即可，而且一個月只需要餵食一次。不過Ricky提醒，毛蛛屬於觀賞性寵物，平日與主人的互動性不高，經常打擾牠們除了有機會被咬外，毛蛛亦會「踢毛」，把身上的毛揚起空中，如果人體皮膚接觸到蜘蛛毛，有機會造成痕癢。他又指，始終毛蛛的樣貌不討好，未必人人接受到，而且母蛛的壽命可高達20年，所以養之前要先徵得家人的同意，避免棄養。

《與PET PET有約》第10集

時間：8月12日（星期五）晚上8時

頻道：港台電視31

