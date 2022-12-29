寵物健康｜鮮食3大貼士防不適　年老寵物中藥進補助抗癌？

毛孩樣子可愛，親密猶如家人，想牠們健康成長，常伴在側，飲食習慣非常重要。近日流行鮮食，謂可讓小動物從新鮮的食物中吸取豐富營養，但製作鮮食有甚麼需要注意？年長的毛孩又是否適合鮮食？吃多少才能補充每日所需？



天然食材 不含人工調味化學添加劑

所謂鮮食，就是烹調新鮮的食材，例如雞肉、魚肉、蔬菜等，目的是讓毛孩吸收更多天然營養，避免攝取人工調味料、防腐劑等過多的化學添加物。事實上，寵物轉吃鮮食，對牠們有不少好處。

作為主人，究竟應餵飼配方乾糧或鮮食，才是對毛孩最好？（圖片來源：視覺中國）

按圖看轉用鮮食好處：

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慎選鮮食材3大注意事項 提子牛油果勿掂

雖然鮮食對健康有不少好處，但選擇食材和分量時，主人亦有不少地方要注意。首先，所有鮮食都需要完全熟透，避免攝入細菌和寄生蟲。其次，寵物的腸胃有別於一般人，所以鮮食特別是蔬菜需要切碎，令牠們較易吸收，而部分寵物會對穀物產生過敏反應，例如肚瀉或皮膚出現異常，主人就要立即停止餵食。

鮮食有不同好處，主人不妨為毛孩調配最合適牠們的鮮食。（圖片來源：視覺中國）

而最重要是，並非所有新鮮食材都適合毛孩，若牠們不慎進食，嚴重或會致命，包括提子、牛油果等，因為提子有機會令寵物患上急性腎衰竭，而牛油果的果肉、種子、果皮等，對毛孩都是有害，進食後會令腸胃不適、呼吸困難。主人宜在餵飼鮮食前，先了解食物的特性和寵物的身體狀況。

不是所有食物都適合寵物進食，而魚肉含有豐富蛋白質，脂肪含量少，特別適合毛孩進食。（圖片來源：視覺中國）

毛孩年老多病痛 中藥保健品助對抗頑疾

隨著毛孩步入老年，身體或多或少都出現毛病，這時鮮食的營養未必可以滿足牠們需要，或輕易吸收。獸醫建議，可選擇適合的保健品給毛孩，補充身體所需營養。市面上有專為寵物而設的中藥保健品。其實，中藥應用在動物身上並非嶄新概念，自唐代起已有古籍記載以中藥治療家畜。

肝癌貓吃保健品 改善食慾精神好轉

癌症，是不少人最怕面對的疾病之一，但其實只要及時發現，加上適當的治療，康復的機會大大提升。毛孩子同樣也會不幸患癌，卻又不懂向主人表達身體不適，往往發現病徵時，癌細胞已擴散至身體其他部位，令治療的難度增加。

早前，就有網友分享兩隻老貓患病的例子，Sasa於去年8月發現患上癌症，癌細胞更擴散至整個肝臟，還有一個直徑5厘米的血瘤，獸醫表示Sasa的情況不樂觀，指出或只剩下3個月壽命。不過，作為主人當然不願意放棄，除了悉心照顧Sasa之外，更購買了市面上含太子參、蟲草菌粉Cs-4、雲芝提取物的寵物專用中藥保健品，幫助毛孩對抗疾病。16個月過去，Sasa不但依然非常活潑，而且胃口好、食慾旺盛，更樂於與其他貓朋友玩耍，精力十分充沛！

Sasa經過主人的悉心照料，加上進食市面上含太子參、蟲草菌粉、雲芝提取物的寵物專用中藥保健品，精神和食慾都有改善。（圖片由位元堂提供）

經過16個月的抗病歷程，雖然癌細胞並未消除，但牠的精神卻見好轉，改善了食慾，也提升了活力。

15歲患胰臟炎 調理3周提升免疫力

另一隻老貓阿Qil，15歲，自去年起眼睛發炎，和患上復發性胰臟炎，到獸醫問診多次後依然沒有好轉。後來經貓友介紹進食市面上含太子參、茯苓、白朮、蟲草菌粉Cs-4、破壁靈芝孢子、黃芪、白朮的寵物專用保健品，提升了阿Qil的免疫力，助營養吸收和提升牠的微循環。經過3星期的調理，發炎的情況有大大好轉，令主人放下心頭大石。

阿Qil進食市面上含太子參、茯苓、白朮、蟲草菌粉Cs-4、破壁靈芝孢子、黃芪、白朮的寵物專用保健品後，眼睛發炎的情況得到大大改善。（圖片由位元堂提供）

逾百年中藥企業 照顧寵物需要

擁有125年歷史的位元堂推出的「位您寵」保健系列，是全港首個由專業獸醫與中醫研發、以中藥加入寵物保健配方的寵物保健品，而且100%純天然成分，無添加防腐劑、人造色素、人造香料，更通過重金屬、農藥殘留及微生物測試。其中位您寵的抗衰老配方含有太子參、茯苓、白朮、蟲草菌粉Cs-4等珍貴中藥，是貓隻專用配方，有補肺益腎、強化呼吸道系統、促進食慾等功效，另外，位您寵100%雲芝配方含有100%雲芝提取物，有助毛孩紓緩頑症或療程所帶來的不適，並增強免疫力以對抗異細胞。而位您寵強免疫配方含有破壁靈芝孢子、黃芪和白朮，亦是貓貓專用配方，除了能夠有助寵物增強免疫力和體質，更可補脾胃和氣血，促進食慾和微循環，幫助營養吸收。

按圖看位元堂位您寵系列

美味食物 賣相吸引又健康

想毛孩從中醫藥保健品中吸收更多營養，主人亦可將中藥保健品加入食物中，再製作成香味賣相吸引的有益食糧，例如可參考KOL Pika的貓咪專用食譜：貓咪版「蛋糕」和雙色肉丸櫻桃鴨滋補湯。

按圖看貓咪版「蛋糕」材料及製作方法

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材料：

位您寵花膠筒

位您寵順氣潤肺貓醬

位您寵破壁靈芝孢子三文魚雞肉曲奇

位您寵100%雲芝配方膠囊

蛋黃

雞柳

鹿肉

貓咪版「蛋糕」製作方法：

1. 將花膠燉熟留湯備用

2. 分別將鹿肉、雞柳蒸熟

3. 雞蛋煮熟後取出蛋黃

4. 將曲奇絞碎，取一部分曲奇碎加入花膠湯拌勻（a）

5. 花膠筒用模具壓成圓片（b），將剩下的花膠筒切碎後加入蛋黃和花膠湯拌勻（c）

6. 將鹿肉切碎後加入花膠湯拌勻（d）

7. 將雞柳、貓醬、花膠湯絞碎成肉泥後捏成肉丸（e）

8. 蛋黃和花膠湯拌勻成蛋黃醬後裝入錶花袋（f）

9. 模具內由下至上鋪上食材，如a→b→c→d→e→f，或隨喜好鋪疊

10. 放冰箱冷藏至凝固，「蛋糕」變硬會更易脱模

11. 拆開100%雲芝配方膠囊，在木板上灑上雲芝粉做裝飾，放上「蛋糕」即成

按圖看雙色肉丸櫻桃鴨滋補湯材料及製作方法

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材料：

雞柳

小麥草

位您寵花膠鴨肉滋補低敏湯

位您寵吞拿魚/雞肉曲奇

位您寵100%蟲草Cs-4配方膠囊

位您寵破壁靈芝孢子配方膠囊

雙色肉丸櫻桃鴨滋補湯製作方法：

1.將雞柳和吞拿魚/雞肉曲奇一起絞碎成肉泥

2.打開膠囊倒出破壁靈芝孢子，與雞柳一起絞碎成肉泥

3.將肉泥搓成肉丸後煮熟

4.倒入花膠鴨肉滋補低敏湯

5.打開100% 蟲草Cs-4配方膠囊，將粉末撒在表面點綴

6.最後放上新鮮的小麥草即可

（圖片及食譜由Instagram@pika.pikachu.0522提供）