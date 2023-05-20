「人氣寵愛大選2023」 | 經歷分享得獎者結果公布

毛孩子舉辦「人氣寵愛大選2023」已經圓滿結束，參加者完成遊戲即賺高達388「01積分」，而當中分享【一個品牌帶給您和愛寵的難忘經歷】的參加者，又最能夠打動評審小編的10位參加者，每人更將額外獲得588「01積分」！



經過小編一輪評審後，挑選了最令人印象深刻及感動的答案獲額外588「01積分」的10位得獎者如下（排名不分先後）：

第一位得獎者：

名字:F** P** Y**

「最初收養一對從地盤貨櫃底救回來的貓B，由於完全沒有養毛孩的經驗，不知所措。朋友給了一些羊奶臨時餵給牠們喝！ 幸好去了寵物店，店員教我買了Royal Canin 的嬰兒貓配方，浸奶給牠們吃才夠營養。因貓仔太細，我需要再將貓糧剪細一點，方便牠們吃，牠們快高長大！ 轉糧時我也繼續餵這個品牌，現在牠們已經3歲半了，以後希望牠們可以健康地成長！！」



第二位得獎者 ：



名字:Y**** H*** L* T****

「有朋友屋企人在外地突然發生交通意外，佢平時因為照顧毛孩同唔捨得交俾他人，一直都選擇唔出門。但事出突然，最後決定搵朋友幫忙照顧毛孩一星期。可惜，朋友屋企地方有限而且同家人同住，同時難以容納毛孩，所以他決定安排住宿地方俾朋友。時間倉卒，朋友找到Regents Height Serviced Apartment，整個過程順利方便快捷，不到一晚，朋友已帶同毛孩入住。地方整潔，酒店員工對動物十分友善，亦積極提供協助。最後，一星期朋友和毛孩安然渡過。」

第三位得獎者：

名字:M* S*** Y** M****

「Dog Kingdom 寵物酒店 - 疫情過後，常常飛往外地，毛孩需要入住寵物酒店，幸好遇到Dog Kingdom，對毛孩細心照顧，一些特別的額外護理，都悉心照顧及處理妥當；如毛孩每天都需要清洗眼睛、餵食藥物、處理新鮮蔬果作零食和烹調食物作補充水份等等，都需要浪費很多功夫和時間，他們酒店都貼心做到，令主人放心。毛孩不會說話，但他的反應我們作主人是感受得到的。」

第四位得獎者：

名字:Y** K*** K***

「我屋企隻貓叫"妹妹"，養咗十幾年，每天早上會叫我起身。舊年好不幸患上乳癌，加上年老體弱，患病後唔肯食嘢，仲要入院觀察，醫生話再唔食嘢會缺水，要吊針。後來我買佢鍾意嘅Mon Petit雞肉罐頭俾佢，開頭都唔食，我就同佢講要乖乖，如果唔食就要吊針，佢又真係好似識聽，乖乖地肯食。雖然而家佢已去咗彩虹橋，但回想當時總算過咗一關。」

第五位得獎者：

名字:C***** K* L**

「在前兩年疫情時，買了隻狗仔在家中飼養。最近政府放寬了防疫限制，可以出門去旅行了。但原來從未考慮過家中有寵物去旅行產生的問題，於是網上搜尋了Pet Holidays此公司，俾了很多意見，最終可以和愛狗一齊搭飛機和去日本旅行了，目的地的安排配套也很好。」

第六位得獎者：

名字:I* K*** K***

「加菲係我最愛錫嘅貓，佢細個返到我家時不斷肚痾，嚴重時邊行邊痾，要每次記錄佢便便狀態（水渣比例），以供醫生參考。當時醫生話佢痾到腸壁變薄好難復元。後來轉了Hills腸胃配方，再加醫生找到肚痾原因才逐漸康復，自始之後家中貓貓都食呢個牌子嘅糧。」

第七位得獎者：

名字:L* K* Y**

「早前貓貓腸胃炎乜嘢都唔食又嘔，好擔心睇咗次獸醫食咗日藥都冇效，之後即刻帶佢入元朗睇WeHUG 新界動物醫療中心…要即刻吊鹽水住院。好感謝醫生護士悉心照顧，經過佢地嘅治療，貓貓隔日後即刻肯食返嘢了。」

第八位得獎者：

名字:T** K* Y**

「Lalamove，因為平時帶pet pet出街用公共交通公具比較難，但依家有Lalamove幫手，想同pet pet去邊都好容易，可以同pet pet留下好多不同回憶。」

第九位得獎者：

名字:W*** H** N*** B****

「我的小狗米姐原本好難同佢行街，佢仲會同其他狗狗打交，真的感謝Hunter Pet Shop嘅Freestyle Training Leash，現在放狗嘅時候唔會再係咁尷尬啦。 」

第十位得獎者：

名字:W** W** H**

「Royal Canin 是我第一次領養幼貓時為牠買的糧，牠當時吃得津津有味的貓樣我仍歷歷在目。現在牠已經2歲多，仍然吃這品牌，健健康康地成長。💕」

*活動受條款及細則約束。

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