貓展2023｜貓迷博覽門票獨家半價+帶貓入場必睇須知

第一屆「香港貓迷博覽會」將於會展舉行!香港有不少適合攜同貓貓參與的活動,以下為大家推介四個人寵新蒲點—人寵生活館、寵物友善居酒屋、 人寵海景餐廳、香港貓迷博覽會,不論有寵物還是沒有養寵物的人,只要愛動物的都一樣啱玩!經「01空間」購票更可享獨家優惠,低至半價!



1.香港貓展2023 攜貓打卡大型平安貓包山!

第一屆「香港貓迷博覽會」將在今年8月25至27日強勢登陸會展!一連三日舉辦的「香港貓迷博覽會2023」將會有各種以貓為主題的產品,不單是貓用品或是貓的文創產品、生活用品、潮流玩具和藝術品,各位愛貓一族都一定可以尋得「心頭好」!

「香港貓迷博覽會2023」設有不同遊戲予貓奴及主子,包括: 貓按摩、喵塔羅、身體檢查、CFA國際貓展、Meowsplay攝影比賽、礙訓練及障礙賽及工作坊等活動,讓貓奴與貓貓沉醉於貓貓世界之中,亦可以與其他貓奴交換養貓心得!

貓展設剷屎官大比拼 創世界健力士紀錄大全

是次博覽會更設有可以創下世界健力士紀錄大全的「世界第一剷屎官大比拼」以及舞動貓貓愛心挑戰。貓迷只需於IG以Reel形式拍攝有趣的舞蹈視頻短片及按步驟分享,「香港貓迷博覽會」便會就參與挑戰的拍攝數量捐出貓糧給指定流浪動物救助機構,為流浪貓貓的溫飽出一分力!

多個打卡熱點予貓奴主子留倩影

此外,「香港貓迷博覽會2023」更有不少打卡熱點!現場將設立3大奢華場境:豪華流皇宮、古色古香貓市墟、貓味花燈會,讓貓貓可以休憩遊玩,貓奴則可以盡情為主子留倩影!展覽更有雲集中西藝術作品的貓藝廊,貓藝廊將展出國畫大師李玉凱親筆繪製、全長十米的貓卷軸國畫《百貓圖》,展現不同型態的貓貓,貓迷潮藝館的藝術展區亦將展示不同風格藝術家的作品。

貓展2023可免費獲得「貓草包」

「平安貓包山」將現身「香港貓迷博覽會2023」,而「平安貓包」更是一個含有貓魔法的「貓草包」,只要於現場消費滿$150即有機會免費獲得,絕對不能錯過!

博覽會只接受貓隻進場 實行「一人一寵」規則

不過各位愛貓人士需要注意,博覽會只接受貓隻進場,並不可攜帶其他動物。另外,所有入場貓隻必須持有針咭並以貓繩牽引,或放置於寵物專用的籠/袋/車中並繫上牽引繩,而每位入場人士亦只可攜帶一隻寵物,並必須遵守官方公佈之「寵物入場守則」。

此外,由於會場內有大量寵物,無論有無攜帶貓隻進場,參觀者同樣需要注意自身及其寵物安全,採取適當的保護及預防措施,防止寵物受寄生蟲感染或感染其他寵物。

【香港貓迷博覽會2023】

活動日期:2023年8月25至27日

活動地點:香港會議展覽中心展覽廳3BC

開放時間:12:00-21:00(星期五、星期六)/12:00-20:00(星期日)

獨家半價購買貓迷博覽門票連結:01空間

2.人寵生活館Hooment 狗狗健康韓式炸雞啤酒餐

位於元朗、面積達6千呎的人寵生活館Hooment,則為各位飼主及毛小孩提供一站式設施及服務,包括:美容、百貨、輕食、工作坊、領養服務。Hooment餐廳主打少鹽、少糖、少油的健康輕食,毛孩的餐單甚至比主人更豐富!有韓式炸雞啤酒餐、迷你漢堡包餐以及三色他他Tartare,更有專門為狗狗而設的「狗啤酒」和「狗咖啡」,讓主人和寵物都可以盡情享受!

Hooment內的人寵俱樂部更提供空間讓毛孩結識新朋友,更有狗狗派對、藝術工作坊、珍禽異獸講座等特別活動,讓主人和寵物都可以互相交流,締造更多人寵之間的回憶!Hooment亦設有生物探索館,展示了各種不同的動物,鼓勵大家「先了解、後飼養」,無論你有寵物或無寵物,一樣可以學到更多!

【Hooment人寵輕食餐獨家7折】

優惠日期:2023年8月1日至2024年8月1日

開放時間:10:00 - 21:00

獨家7折優惠連結:01空間

3.赤柱日式居酒屋Kome Kushi 人竉輕食享8折優惠

不少人會選擇在假日帶同毛孩子到赤柱後灘放電,靜靜地享受與毛孩的休閑時光。一場來到赤柱,何不吃個飯才離開呢?

位於赤柱廣場地下的日式居酒屋Kome Kushi是一間寵物友善居酒屋,除了王牌和風鰻魚梳乎厘飯,更主打串燒、壽司卷物、壽喜燒、薄餅等食物。居酒屋當然不會忽略毛孩需要,Kome Kushi為狗狗提供專屬餐單,菜式包括:羽衣甘藍羊肉餅、杞子鴨肉餅、甜椒鹿肉餅。吃完飯更可以在餐廳外的大空地消化一下,充實狗狗的一天!

【Kome Kushi人竉輕食特別優惠】

優惠日期:2023年8月7日至 2024年7月31日

開放時間:12:00-21:00(星期二至星期日)

限定8折特別優惠連結:01空間

4. 西九人氣海景餐廳HOOMAN By The Sea 人寵共享套餐享79折

西九藝術文化公園是不少人周末放狗拍拖好去處,當中HOOMAN By The Sea主打以狗狗為靈感的美式熱狗,以狗的品種命名,有貴婦犬、芝娃娃等,還有FISH & CHIPS、特製健康有機飲品。HOOMAN歡迎寵物內進和主人一起分享美食,推出了多款寵物餐單,如他他Tartare,連狗狗雪糕都有!

【HOOMAN By The Sea 人寵共享套餐】

優惠日期:2023年8月7日至 2024年7月24日

開放時間:11:00-20:00(星期一至五)/09:00-20:00(星期六、日及公眾假期)

限定79折特別優惠連結:01空間

