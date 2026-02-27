恒大設AI督導委員會定發展策略　宿位缺450個將租九龍東住宅解困

恒生大學今日（27日）舉辦新春傳媒茶聚，校長何順文表示，因應人工智能（AI）發展，恒大設立了全校性AI應用督導委員會，制定AI使用政策及長遠發展策略，大學亦成立三個專責工作小組，分別由三位副校長領導，並於本月推出一站式線上平台「AI HUB@HSU」，鼓勵師生積極融入AI大時代。恒大本學年取錄非本地生比例為25％，何順文稱，考慮收生質素、校園環境及宿位問題，暫未有計劃大幅提升非本地生比例至上限40％，將會保持平穩增長。



（左起）恒大副校長（機構發展）陳天恩、常務暨學術及研究副校長莫家豪、校長何順文及副校長（教學及學生體驗）符可瑩。（金敏琍攝）

何順文稱，一站式線上平台「AI HUB@HSU」，整合多元AI工具、線上課程、AI資訊及使用倫理指引等資源，將能全方位提升學生與教職員的學術研究效能及行政效率。此外，亦在本學期推行「AI學習助理」試行計劃，在網上學習平台Moodle引入「AI學習助理」，全方位支援教與學。

何順文指出，不單學生要追上AI時代，老師亦起示範作用。因此商學院所有教師，早前已率先完成AI學習，內容包括基本應用、AI倫理素養、教學創新等，並通過認證考核，「有些老師六十多歲，但在新時代，大家對AI新知識都感興奮雀躍，持續創新進步」。

恒大校長何順文鼓勵師生積極融入AI大時代。（恒生大學提供圖片）

非本地生取錄將平穩增長

被問及26／27學年，本科非本地生取錄情況，何順文回應指，考慮收生質素、校園面積及宿位短缺情況，暫未有計劃大幅提升比例至 40% 的上限，將維持平穩增長。他預計未來5至6年，非本地生比例將逐步升至 30% 以上，但強調不會盲目用盡名額。

料下學年出現450個宿位短缺

恒大副校長（機構發展）陳天恩（左）稱，預計下學年將有450個宿位短缺。（金敏琍攝）

面對宿位短缺問題，副校長（機構發展）陳天恩稱，預計下學年將有450個宿位短缺，大學將計劃與發展商合作，承租九龍東一整棟興建中住宅為住宿書院，提供300個宿位，料2027年第四季使用。他又透露，恒大對小瀝源的宿舍用地極有興趣，目前已有數間發展商與恒大接觸，將保持開放態度。

對北都大學城有興趣 與政府保持溝通

在新一份財政預算案中，提出預留100億元，提供貸款支持資助大學和應用科學大學在北都大學城興建校舍，校長何順文表示，恒大在兩年多前曾去信政府表達意願，據他理解，自資大學可以同一方式安排，將繼績政府保持溝通。