恒大研究指港博士教育全球競爭優勢顯著　倡優化畢業後簽證安排

港府近年積極推動「留學香港」及「遊學香港」品牌，銳意建設國際教育樞紐。香港恒生大學的一項研究發現，面對全球研究人才的激烈競爭，香港在吸引及留住高質素博士生方面優勢顯著，但高昂的生活成本引人關注。



恒生大學發布首項跨區域比較研究，系統分析主要高等教育樞紐的博士教育政策與學生體驗。圖為恒生大學研究團隊成員，包括（左起）Ayomide Oluwaseyi Oladosu博士、莫家豪教授及柯果果博士。(恒大提供圖片)

研究團隊於2025年9月至2026年2月期間，訪問香港、新加坡、馬來西亞及英國四地合共 50 位博士生及大學管理人員，同時以問卷調查分析博士研究生選擇深造地點的核心因素，並進行政策比較及分析。

彈性移民政策成關鍵

研究結果顯示，移民政策與畢業後發展空間，是博士生選擇深造地的首要考慮。香港推行的「高端人才通行證計劃」及「非本地畢業生留港／回港就業安排」，給予畢業生最長 24 個月的無聘用逗留期，讓他們可從容規劃學術研究或職業發展，安排獲受訪者一致好評。受訪者亦一致認同「香港博士研究生獎學金計劃」的國際競爭力，它不僅全額覆蓋學費，更提供充裕生活津貼，讓學者可專心鑽研學術，無須為經濟壓力分心。

此外，香港容許博士生攜同家屬來港，配偶更可全數開放就業，這項安排獲眾多受訪者稱讚，惟高昂的生活成本是部分人才的考量因素。

至於其他地區，受訪者認為，英國的畢業後簽證選擇雖多，但高昂的簽證費及醫療費令不少人卻步；新加坡就業機會充足，但工作簽證須符合聘用資格及薪酬門檻；馬來西亞的工作簽證則高度依賴僱主擔保。受訪者普遍認同，清晰穩定、成本可控的移民政策，是職涯規劃與長遠定居的重要考慮。

莫家豪表示，研究指出國際人才對香港及粵港澳大灣區的發展機遇高度關注。(恒大提供圖片)

建議投放資源深化產學研跨界合作

雖然香港已在全球博士教育樞紐中佔據有利位置，但面對日趨激烈的國際人才競爭，團隊建議須透過持續政策優化鞏固優勢，包括優化畢業後簽證安排，建立人才較長遠發展的支援系統；維持具全球競爭力的博士獎資助計劃；加碼研究基建投入，深化產學研跨界合作，以及向全球推廣香港博士教育優勢，尤其是新興及跨學科領域。

項目首席研究員、恒生大學常務暨學術及研究副校長莫家豪表示，博士教育是知識型經濟的核心驅動力，縱使香港已打下堅實基礎，但面對全球人才競爭升溫，必須透過持續的政策投入與策略優化，吸引並留住世界頂尖研究人才。