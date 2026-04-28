恒大學生舉辦古董巴士修復展覽 3D打印停產零件、連結文學與藝術
隨着時代進步，沒有冷氣的「熱狗巴士」早已成為歷史。不過恒生大學（恒大）藝術設計系聯同共同核心課程事務處，正在舉辦「勝利重生一一古董巴士復修練習」展覽，以動態保存的方式使得一輛已經退役並閒置超過 20 年的利蘭勝利二型古董巴士重獲新生。修復工序於去年起開始，有約 30 名來自不同部門的同事及課程的學生參加，學生大多來自文化及創意產業課程，經過約 4 個月的努力後，車輛外觀及車廂內部都已經有一定程度的翻新。
活動策劃人、恒大藝術設計系講師林兆榮表示，修復過程的最大驚喜，是於批走舊漆的時候，意外發現荃灣麗城花園的車身廣告，笑言是真正的「挖出文物」。他解釋，過去的巴士車身廣告不如現時使用膠紙貼上，而是使用油漆人手繪製，對當年字型及筆觸的研究有重要價值。
透過修復巴士探討城市 提供不同形式學習機會
被修復的巴士於1979年投入服務，至 90 年代中期退役。退役後，車輛由沙頭角公路一間汽車維修公司購入，改為雜物室及休息室。巴士其後荒廢多年，直至現任車主林柏深先生購入收藏才啟動這次修復計劃。林兆榮過去的藝術創作亦有不少與城市及交通有關，他比喻道路是一個城市的血管，車輛則是城市的血液，修復巴士算是一種對城市的探討。
他指修復古董巴士涉及不少專業修繕技巧，可以為學生提供學習機會，並親身感受文物保育的意義。他亦決定為經過修復後的巴士舉行展覽，讓學生學習如何進行文化保育與資料蒐集。他希望是次修復及展覽可以啟發新一代關注文化保育，反思如何以創新方式延續城市歷史與集體回憶，特別是明白動態保育的理念，因為保存機械文物不應是只保存其外殼，而是可以正常運作。
昔日車身廣告旁板助研究 3D 打印已停產零件
展覽除了展出經過復修的巴士及講解修復外，亦有延伸至其他範疇。導賞團會分享當年受到香港社會廣泛關注的「巴士銀」案件、車輛型號的機械設計如何配合香港巴士經營需求、已經絕迹多年的牌布搞牌機如何運作、與巴士相關的文學及電影、微縮巴士玩具及模型等。
容穎嘉是文化及創意產業課程的三年級學生，她指是次修復計劃使她有機會體驗及實踐動態保育，其間亦有不少深層次的反思，例如文物的零件受到更換後，是否仍然是原本的文物，但最後認為只要文物仍然能夠運行，有人記得它並構成集體回憶，就已經算是動態保育。她又提到自己從是次策展體會到擔任策展人並不容易，需要衡量運輸、人手安排、設計等問題，對未來成為策展人有幫助。
參與復修的學生表示，他們最初接觸這輛巴士猶如荒廢破廟，猶幸車體結構雖大致完整，但有部份地板與零件殘缺不全，外牆滿布凹陷坑洞，內部更是破落不堪、蛛網塵封。雖然修復的過程辛苦，但能夠親身感受本地交通發展史重要一環的古董巴士，經驗相當難得。修復過程亦有使用新科技，例如以 3D 打印技術製作已經停產並無法購買的零件。
林兆榮會於展覽期間主持導賞團，分享修復過程中遇到的挑戰、珍貴發現及有趣點滴。展覽由即日起至5月2日舉行，公眾需要預約參觀。