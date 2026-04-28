恒大學生舉辦古董巴士修復展覽　3D打印停產零件、連結文學與藝術

隨着時代進步，沒有冷氣的「熱狗巴士」早已成為歷史。不過恒生大學（恒大）藝術設計系聯同共同核心課程事務處，正在舉辦「勝利重生一一古董巴士復修練習」展覽，以動態保存的方式使得一輛已經退役並閒置超過 20 年的利蘭勝利二型古董巴士重獲新生。修復工序於去年起開始，有約 30 名來自不同部門的同事及課程的學生參加，學生大多來自文化及創意產業課程，經過約 4 個月的努力後，車輛外觀及車廂內部都已經有一定程度的翻新。



活動策劃人、恒大藝術設計系講師林兆榮表示，修復過程的最大驚喜，是於批走舊漆的時候，意外發現荃灣麗城花園的車身廣告，笑言是真正的「挖出文物」。他解釋，過去的巴士車身廣告不如現時使用膠紙貼上，而是使用油漆人手繪製，對當年字型及筆觸的研究有重要價值。



修復工序於去年起開始，有約 30 名來自不同部門的同事及課程的學生參加。他指是次修復的開支達到六位數，主要由車主負擔，恒大方面則負責活動及工作坊經費。（盧勁揚攝）

修復工序於去年起開始，有約 30 名來自不同部門的同事及課程的學生參加。

透過修復巴士探討城市 提供不同形式學習機會

被修復的巴士於1979年投入服務，至 90 年代中期退役。退役後，車輛由沙頭角公路一間汽車維修公司購入，改為雜物室及休息室。巴士其後荒廢多年，直至現任車主林柏深先生購入收藏才啟動這次修復計劃。林兆榮過去的藝術創作亦有不少與城市及交通有關，他比喻道路是一個城市的血管，車輛則是城市的血液，修復巴士算是一種對城市的探討。

他指修復古董巴士涉及不少專業修繕技巧，可以為學生提供學習機會，並親身感受文物保育的意義。他亦決定為經過修復後的巴士舉行展覽，讓學生學習如何進行文化保育與資料蒐集。他希望是次修復及展覽可以啟發新一代關注文化保育，反思如何以創新方式延續城市歷史與集體回憶，特別是明白動態保育的理念，因為保存機械文物不應是只保存其外殼，而是可以正常運作。

昔日車身廣告旁板助研究 3D 打印已停產零件

修復過程期間，團隊意外收穫當年麗城花園的巴士車身廣告。（盧勁揚攝）

由於勝利二型年代久遠，很多零件都已經停產無法購買，於是使用 3D 打印技術製作新零件。（盧勁揚攝）

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展覽除了展出經過復修的巴士及講解修復外，亦有延伸至其他範疇。導賞團會分享當年受到香港社會廣泛關注的「巴士銀」案件、車輛型號的機械設計如何配合香港巴士經營需求、已經絕迹多年的牌布搞牌機如何運作、與巴士相關的文學及電影、微縮巴士玩具及模型等。

容穎嘉是文化及創意產業課程的三年級學生，她指是次修復計劃使她有機會體驗及實踐動態保育，其間亦有不少深層次的反思，例如文物的零件受到更換後，是否仍然是原本的文物，但最後認為只要文物仍然能夠運行，有人記得它並構成集體回憶，就已經算是動態保育。她又提到自己從是次策展體會到擔任策展人並不容易，需要衡量運輸、人手安排、設計等問題，對未來成為策展人有幫助。

恒生大學文化及創意產業課程三年級學生容穎嘉於導賞團介紹當年受到香港社會廣泛關注的「巴士銀」案件。

參與復修的學生表示，他們最初接觸這輛巴士猶如荒廢破廟，猶幸車體結構雖大致完整，但有部份地板與零件殘缺不全，外牆滿布凹陷坑洞，內部更是破落不堪、蛛網塵封。雖然修復的過程辛苦，但能夠親身感受本地交通發展史重要一環的古董巴士，經驗相當難得。修復過程亦有使用新科技，例如以 3D 打印技術製作已經停產並無法購買的零件。

林兆榮會於展覽期間主持導賞團，分享修復過程中遇到的挑戰、珍貴發現及有趣點滴。展覽由即日起至5月2日舉行，公眾需要預約參觀。