香港伍倫貢學院副學士生45%升讀資助學位課程　另可銜接澳洲大學

學生讀書出路越來越多，即使公開試失手亦有很多課程可以選擇！其中將於7月啟用大圍新校舍的香港伍倫貢學院（前身為香港城巿大學專上學院 ）副學士畢業生就有45%成功升讀政府的資助學位課程。另外，伍倫貢學院學生只需完成2年副學士或高級文憑課程，便有機會選擇升讀澳洲新南威爾士州的伍倫貢大學的銜接學士學位課程，更可以獲得25%的學費折扣，是家長考慮送子女到外地留學的另一途徑！



副學士畢業生3成選擇入讀城大 坐擁澳洲升學優勢

根據學院2022年畢業生的升學就業數據顯示，約有78%的副學士畢業生選擇繼續升學，其餘14%選擇就業，就業同學的平均月薪為1.9萬港元。而選擇繼續升學的畢業生中，45%升讀政府資助學位課程，45%升讀自資學位課程，其餘則升讀海外課程。

升讀政府資助學位課程當中的畢業生，約有30%升讀香港城市大學，約有21%升讀理工大學，其次為浸會大學(11.50%)、中文大學(8.4%)、香港教育大學 (9.9%)等。

以下副學士課程超過3成畢業生升讀政府資助學士學位課程：

• 工程學副學士

• 理學副學士（資訊系統）

• 工商管理副學士（金融服務）

• 工商管理副學士（人力資源管理）

• 社會科學副學士（應用心理學)

• 社會科學副學士（社會工作）

• 文學副學士（專業英語傳意）

• 文學副學士（數碼視覺設計）

另外，香港伍倫貢學院棣屬澳洲伍倫貢大學，亦負責承辦澳洲伍倫貢大學的銜接學士學位課程，令副學士或高級文憑的畢業生都擁有海外升學的優勢。澳洲伍倫貢大學於世界大學排名居首200位，根據聯邦政府教與學質量指標，伍倫貢大學為澳洲僱主對大學畢業生工作表現滿意度最高的大學之一，而其大學畢業生的工作表現更長倨全球大學畢業生最佳工作表現首200名之內，是香港學生面向世界，尋找更廣闊空間的好選擇。

香港伍倫貢學院隸屬澳洲伍倫貢大學（QS世界大學排名爲185位）。

香港伍倫貢學院提供一系列不同等級的課程，助中學畢業生實現升學夢想。

學院亦於本年度新增智慧城市科技與城市信息學（榮譽）理學士及航運服務及營運管理學士課程（榮譽），為DSE學生提供更多創科相關的出路，為Web 3.0的世界做好準備！

7月大圍新校舍啟用 學生享受優質校園生活

為了令學生的校園生活更加便利及更多姿多采，位於大圍港鐵站附近，樓高3層，佔地15萬呎的新校舍無論在軟件及硬件上都盡力全面滿足學生的需要。為配合學術需要新校舍除了設有電腦實驗室、工程實驗室、設計工作室、語言實驗室和社會工作實驗室，更設有海事模擬實驗室，將提升航運服務課程學生之學習成效；新校舍的圖書館更可連接到澳洲伍倫貢大學的圖書館，學生可以閱讀超過450,000本電子書和90,000 份電子期刊，以支援學生學習需要。除了教學設施，新校舍亦為學生設有多款不同類型的康體設施，包括舞蹈室、健身室和音樂室等，為他們校園生活增添多元化的活動及節目。

香港伍倫貢學院位於大圍之新校舍，為學生提供優良的學習環境。

更多課程資料及內容可到香港伍倫貢學院網站了解更多！

（資料及相片由客戶提供）