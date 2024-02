理大公司管治碩士課程｜全方位教學｜內容更切合市場所需｜

「公司管治」涉及了公司經營管理中不同領域的知識。例如,公司對內要處理包括法律合規、融資稅務、資訊科技、風險管理、會計監控等等的不同事務, 對外要及時報告業績、股價、各種敏感數據和消息,與投資者建立良好的關係;更要了解各行各業,尋求成為合作夥伴的可能性,繼而拓展市場,為公司創造無限的商機。為了更好地配合市場所需,讓同學學以致用,今年香港理工大學(以下簡稱「理大」)重新改革了「公司管治碩士課程」,並在現有的兩年兼讀制學習模式外,新增一年全日制的選擇,讓同學能更有效和彈性地分配工作和學習時間,成就未來!

課程改革 與時並進

理大於2004年開辦「公司管治碩士課程」(Master of Corporate Governace-MCG),旨在強化學生制定政策和實施各種制度的能力,培訓成為稱職的公司管治專業人士。然而,時代的進步令公司管治涵蓋的範圍越來越廣泛;包含的知識和職責更越來越複雜。因此,理大今年對「公司管治碩士課程」進行了一系列的深度學術重整。課程總監利家樂博士提到:「我們將學科組合安排得更具彈性,教學內容調整得更務實,希望同學了解『公司管治』更深入更透徹。做到活學活用、融會貫通。」

彈性學制 混合模式:兩年兼讀制|一年全日制

課程學制重新規劃後,第一個重點,就是在以往的兩年兼讀制外,新增一年全日制,讓同學能更彈性分配工作和學業的時間。利博士說到,「同學更可按照自己能力,配合各學期的學科編排,自行調節學期修讀的學科數量。全日制同學,修讀時間可能縮短為少於9個月便畢業;而兼讀制同學,修讀時間亦可能縮短為少於一年半便畢業;這是十分彈性和進取的安排。」他還表示,以往兼讀制多數是居港工作人士修讀,如今加入全日制後,更有助不同地區的學生來港報讀,發揮國際教育樞紐的角色。

課程改革後,利博士希望同學能更深入了解公司管治。

重整架構 強化學科:每一科均緊貼市場

重點之二,是課程架構重整。首先,由9科必修科加1科選修科,調整為6科必修科加4科選修科;這樣,同學就可按照自己的興趣和需要,作出更多學科的選擇。其次,加入了新的學科,內容亦強化,與時並進。利博士點出其中幾科作分享:「環保、經濟、及可持續性,是現今各行各業的發展大方向。所以,公司管治專業人士當然要有所認識,《Economics of Sustainability》這一學科便應運而生。此外,公司的每項決策,均要承擔不同性質和不同程度的風險,所以《Business Risk Management》亦應運而生,它加強同學對公司運營中各種風險的認知和管理,教導應對技能、相關的概念和思維。」在這新世代下,科技和數據分析已經是每間公司不可缺少的元素,《Business Analytics in Accounting and Finance》會由淺入深,教授箇中竅門。當然,同學亦可選擇一些傳統的學科,例如《上市條例》、《證券及期貨條例》、《公司秘書實務及合規》等等的學科。

利博士續還補充說:「將來,同學們踏上公司管治的職途,晉身公司的管理層或董事局,身居要職時,如何治理公司的最高決策機關呢?我會推介同學選修一新學科《Advanced Corporate Governance》,為同學達至事業高峰做好充分準備,更學到相關概念和實務。總而言之,此次理大MCG重整改革後的每一門學科都能更緊貼市場,為推動更好更有效的公司管治添磚加瓦!」

兩學生坦言上堂所學 效用立竿見影

今年就讀兼讀制二年級的同學朱鎮南(Jeffrey),目前是一位財務分析師。以成為公司財務總監(CFO)為目標的他,在上司的推薦下報讀理大MCG,以此加強自身的競爭能力。被問及就讀課程至今對工作帶來甚麼益處時,Jeffrey自信滿滿地說:「課程內容非常實用,並能直接應用到現在的工作中,真正的學以致用。所以,作為此課程舊生的上司更加信任我,並給我更多的機會鍛煉學習。」

理大MCG畢業生可以獲得公司管治的專業學會全面豁免專業考試的資格,而Jeffrey就表示自己的得著遠大於此:「我們會學習法律、上市條例和風險管理等不同學科的知識,整個課程涵蓋範圍很廣,很充實!」

Jeffrey直言課程內容非常實用,能直接應用自己所學到的知識。

另一位兼讀制二年級學生李欣遙(Stella)現在任職公司秘書有關的工作。Stella 勤奮好學,是個名符其實的life-long learner (終身學習者),在上司和同事的推薦下報讀此課程。

加入了理大MCG大家庭後,除了緊湊的學習安排和豐富的課程內容外,令Stella最深刻的是師生關係非常融洽。她指出理大會計及金融學院的教授,是同學的引路人,也是最重要的學習夥伴。教授們除了為學生分析生涯規劃外,更給予兼備啟發性及可行的建議,並時常分享具參考價值的案例,幫助她有計劃地提升專業知識,增加專業的深度和廣度,令她在實踐時變得更紮實。課程賦予她工作中需運用的法律知識,對現行制度有系統地作出評估並提出改善建議。進入課程一年半後的Stella已經能夠更專業地解釋公司報告,諳熟執行監管機構對公司的要求。課程也令她在跨部門協作中理解到不同法律領域的異同,明白不同專業人士的訴求及建議。善於溝通的Stella認為自己在工作上的高效推進要歸功於利博士和教授們的悉心指導與支持。

Stella還表示:「很開心能夠在持續進修的道路上,能夠與不同界別的同學共建人脈網絡,共享資訊,成為彼此的良師益友,共創未來。」

Stella表示課程讓她在工作上懂得運用法律知識,在現行制度上有系統地作出評估及給予改善建議。

「你肯付出,就有收穫」

在訪問的最後,利博士笑言,修讀一個碩士課程並非只是交完學費,上上課堂,便能輕易完成;整個過程也是充滿挑戰和需要投入的,其中有效的時間管理更非常重要。所以他亦向同學寄予厚望道:「當MCG同學畢業時,便證明大家已經克服了不少難關,無論於管理時間、自我思維、毅力付出和學習心態亦會大大強化。一言以蔽之:你肯付出,就有收穫。」

