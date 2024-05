麥樸思再青睞中國股市　稱內房危機予啟示　雞蛋切勿集中一籃

「新興市場之父」麥樸思Mark Mobius,今日接受《香港01》訪問時表示,僅僅在3至4周前,突然大改此前對中國市場的悲觀看法,轉而認同中國市場的投資機會,並直言料年底之前,內房問題可獲得妥善解決,5%的GDP增長目標為合理預期。



麥樸思表示,內房的危機反而予以其啟發,直言不要把雞蛋集中在一個籃子「Don’t put all your eggs in one basket」,而需要分散資產,將資金投入優質股票。此外,內地公司小米(1810)、電動車以及半導體等板塊,也獲其稱讚。



轉唱好中國市場 內房問題予投資新啟示

麥樸思指出,內房貶值此前導致內地大量消費者,信心疲弱,不過恰如市場起伏不斷,現在復甦已經開始,還將持續,居民消費的信心正在恢復,他直言對於內地今年提出全年GDP增長5%的目標,麥樸思認為大概率非常合理(5% is probably reasonable to expect),並稱讚內地公路、電力等基礎設施發展之驚人。

麥樸思預計,內房問題在今年底之前,即可妥善解決,原因在於內地官方為房地產政策鬆綁,解除購房的限制,同樣對於建造不良的房屋,官方也在逐步清理,令過剩產能退出市場,因此趨勢向好。

他特別提及,中國人傾向於把資金全部投入房地產市場,這次危機後,其實對於投資而言,是非常好的經驗和教訓,就是不要把雞蛋集中在一個籃子「Don’t put all your eggs in one basket」,而需要分散資產,不如選擇將資金投入優質股票。

麥樸思表示,僅在最近3到4周,才重新看好中國市場。(廖雁雄攝)

投資青睞具「全球品牌力」公司 內地電動車不可思議

麥樸思也表示,其當下投資更傾向於選擇具備全球範圍內「品牌號召力」(build a global brand)的公司,他給出的正面例子即小米(1810),讚其擁有難以置信的產品陣容,幾乎可以在去過的全球任何一個地區的購物中心,找到他們的產品。

此外,他表示內地的電動車發展同樣不可思議,他們正在製造比美國電動車巨頭特斯拉Tesla更為優秀的車輛產品。而內地政府加碼投資晶片半導體,致力於提升其複雜性季產能,同樣前景廣闊。

麥樸思也表示,其當下投資更傾向於選擇具備全球範圍內「品牌號召力」(build a global brand)的公司。(資料圖片)

不以地緣政治作行業投資判斷 專注個別企業表現

問及此類領域,往往涉及大國角力,是否擔心地緣政治的風險影響投資,麥樸思就坦然稱,地緣政治的風險永遠存在,不可消弭,不可以此作為依據判斷全局,其需做出的是關注個別公司,以及這些公司處理地緣政治風險的能力。

料美聯儲無再加息動作

而對於全球翹首以盼的美聯儲減息動作,麥樸思就預計若論利息支出,美國政府應是支出最多的,因此料無加息動作。不過其也闡釋稱,中國市場雖復甦,也非其首選,全球範圍內,其仍是對印度最看高一線。