麥樸思再青睞中國股市　稱內房危機予啟示　雞蛋切勿集中一籃

「新興市場之父」麥樸思Mark Mobius，今日接受《香港01》訪問時表示，僅僅在3至4周前，突然大改此前對中國市場的悲觀看法，轉而認同中國市場的投資機會，並直言料年底之前，內房問題可獲得妥善解決，5%的GDP增長目標為合理預期。



麥樸思表示，內房的危機反而予以其啟發，直言不要把雞蛋集中在一個籃子「Don’t put all your eggs in one basket」，而需要分散資產，將資金投入優質股票。此外，內地公司小米（1810）、電動車以及半導體等板塊，也獲其稱讚。



轉唱好中國市場 內房問題予投資新啟示

麥樸思指出，內房貶值此前導致內地大量消費者，信心疲弱，不過恰如市場起伏不斷，現在復甦已經開始，還將持續，居民消費的信心正在恢復，他直言對於內地今年提出全年GDP增長5%的目標，麥樸思認為大概率非常合理（5% is probably reasonable to expect），並稱讚內地公路、電力等基礎設施發展之驚人。

麥樸思預計，內房問題在今年底之前，即可妥善解決，原因在於內地官方為房地產政策鬆綁，解除購房的限制，同樣對於建造不良的房屋，官方也在逐步清理，令過剩產能退出市場，因此趨勢向好。

他特別提及，中國人傾向於把資金全部投入房地產市場，這次危機後，其實對於投資而言，是非常好的經驗和教訓，就是不要把雞蛋集中在一個籃子「Don’t put all your eggs in one basket」，而需要分散資產，不如選擇將資金投入優質股票。

麥樸思表示，僅在最近3到4周，才重新看好中國市場。（廖雁雄攝）

投資青睞具「全球品牌力」公司 內地電動車不可思議

麥樸思也表示，其當下投資更傾向於選擇具備全球範圍內「品牌號召力」（build a global brand）的公司，他給出的正面例子即小米（1810），讚其擁有難以置信的產品陣容，幾乎可以在去過的全球任何一個地區的購物中心，找到他們的產品。

此外，他表示內地的電動車發展同樣不可思議，他們正在製造比美國電動車巨頭特斯拉Tesla更為優秀的車輛產品。而內地政府加碼投資晶片半導體，致力於提升其複雜性季產能，同樣前景廣闊。

麥樸思也表示，其當下投資更傾向於選擇具備全球範圍內「品牌號召力」（build a global brand）的公司。（資料圖片）

不以地緣政治作行業投資判斷 專注個別企業表現

問及此類領域，往往涉及大國角力，是否擔心地緣政治的風險影響投資，麥樸思就坦然稱，地緣政治的風險永遠存在，不可消弭，不可以此作為依據判斷全局，其需做出的是關注個別公司，以及這些公司處理地緣政治風險的能力。

料美聯儲無再加息動作

而對於全球翹首以盼的美聯儲減息動作，麥樸思就預計若論利息支出，美國政府應是支出最多的，因此料無加息動作。不過其也闡釋稱，中國市場雖復甦，也非其首選，全球範圍內，其仍是對印度最看高一線。