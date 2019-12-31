教育科技不只線上課程　GRWTH小苗漸成大樹　經營模式更移植非洲

「十年樹木、百年樹人」，跟其他行業相比，教育是一個進展緩慢、十分需要耐性的工作，不過教育科技（EduTech）的發展，卻跟其他領域科技的發展同樣一日千里，全球教育科技市場，預計會由去年的1,520億美元，增至2025年的3,420億美元。

外界對教育科技的印象，往往流於只是提供網上課程，不過香港土產的教育科技公司GRWTH，便藉最新的電子支付技術開拓新的收入來源，冀改寫香港教育生態。他們的服務推出後不但迅速搶佔了香港的中小學市場，經營模式更是獲國際認可，被引入至內地、台灣、甚至非洲。

近年眾多初創興起，透過科技為各行各業帶來「破壞性創新」，不少更是成立不到10年，未在股票市場上市，但估值逾10億美元以上的「獨角獸」。據「2019胡潤全球獨角獸榜」，全球有約494間獨角獸企業，除互聯網服務、醫療、人工智能這些熱門版塊外，教育行業的「獨角獸」也在冒起。排行榜上，有15間是教育科技公司，估值總計1,800億元人民幣。

Byju'S是目前全球市值最高的教育科技「獨角獸」。(網站截圖)

全球教育市場規模高達5.9萬億美元

教育科技「獨角獸」公司當中，以印度線上課程公司Byju'S估值最高，以400億元人民幣估值排第一，Byju'S核心產品是手機應用(APP)，可為學生提供個性化定制輔導。排第二、三的分別是內地的在線青少兒英語教育品牌VIPKID和內地在線教育公司猿輔導。榜上還有作業幫、高頓、一起作業、Age of Learning、Coursera、噠噠英語、慧科教育這些公司。

全球教育行業研究公司HolonIQ 2019年報告預計，全球的教育科技市場料會由去年的1,520億美元增至2025年的3,420億美元，增幅巨大。報告又顯示，相較現時全球10萬億美元的醫療市場已支持起5萬億市值的醫療公司，5.9萬億美元的教育市場卻只誕生了1,500億美元市值的教育公司，明顯不成正比，教育市場尚有很大增長潛力。

（資料來源：HolonIQ教育科技報告2019）

為什麼教育科技市場潛力巨大，Facebook、騰訊、阿里巴巴、百度等知名企業也先後巨額投資教育科技公司，該市場卻未有如其他領域般來得受注目？其中一個原因是，相較其他領域的初創，教育科技現時業務模式較單一，以今年胡潤全球獨角獸榜上的15間教育科技公司為例，大部份都是以提供個人化線上課程為主，投資者憂慮經營模式過份相似，會令獨角獸無可避免要為搶奪有限市場起割喉式競爭，此外，網上大量且不斷增長的免費學習素材，也會為教育科技的長遠經營模式構成一定威脅。

不過事實上，教育科技絕不只流於提供線上的個人化學習課程。香港本土教育科技公司GRWTH市值雖遠不如上文提到的一眾獨角獸，卻提出了一個與別不同的經營模式，該公司除了有一個內置即時通訊、電子通告、校曆、家課日誌等功能的手機應用程式，方便學校、學生、家長和服務供應商之間溝通外，也建立起最新的支付和內容營銷經營模式，在香港業內應是「前所未見」。

GRWTH行政總裁陳駿霖認為「價低者得」的商業模式，是香港教育科技發展的最大阻礙。（李澤彤攝）

「價低者得」窒礙香港教育科技發展

GRWTH共同創辦人兼行政總裁陳駿霖（Adam）在業界長達17年時間，創辦GRWTH前他已是行業龍頭公司myIT-School的總經理，曾任電子學習聯盟首席技術顧問、教育局顧問，見證著教育科技過去十多年的發展。他接受專訪時指，香港曾是亞洲地區教育科技最先進的地區之一，當時會去台灣、新加坡、中國等地做分享。但時移世易，隨香港教育科技不進則退，現時更多是其他國家來港分享。

他將這個改變歸咎於教育界「塘水滾塘魚」的市場生態：以往大部份教育科技公司都是採取企業對企業（B2B）的模式，根據學校的招標儘量壓低成本，學校決定的依據又永遠是價低者得。市場不求物美，只求價廉，企業自然難有資源投放在研發和創新上。

GRWTH透過電子支付服務，收取可觀手續費。（李澤彤攝）

用金融科技突破收入瓶頸

面對「市場結構」這擋在面前的大山，陳駿霖思考了很久，當時myIT-School在業內市佔率逾50%，但作為總經理的他，卻仍扭轉不了香港教育科技向下沉的局面。他最後毅然辭職，跟其他伙伴於2015年成立了GRWTH，希望能以初創企業的靈活度，用創新的商業模式改變整個業界，「GRWTH其中一個核心，就是想將B2B的生意，變成B2B2C的模式，不再只困於學校這單一收入來源。」

陳駿霖解釋，GRWTH的一大創新來自它的三層收入結構，第一部份是電子支付，公司跟萬事達（Mastercard）和匯豐合作，為學校和家長提供電子支付方案，學校可在APP上向家長發通告並列明相關收費（例如學費、校巴費、餐費、活動費等），家長若同意收費，可一按即付，毋須再處理繁瑣的現金或支票。對學校來說，也能簡化繁複的收費程序，立刻得知每名學生的付款紀錄，省卻行政和報表等工作，並一次過支付給服務供應商。

GRWTH支援目前香港常見的支付系統，例如信用卡、Alipay、Tap & Go等，會對支付收取一定的手續費，陳駿霖指，以每間學校一年總收費約100至150萬計算，公司可收到的支付手續費頗可觀，現時已有逾60間學校使用該支付系統。他形容，全球不少地方都在研究如何推行智慧城市，醫療和教育正是其中核心部份，其中一個關鍵是支付，而GRWTH在做的，便是支付和教育這兩個重要部份的融合。

GRWTH的多元智能分析，紀錄學生不同技能的發展進度。（李澤彤攝）

建立家校社區 內容營銷賺佣金

GRWTH第二個收入來源是來自平台上網購產品和服務時的佣金。APP上不但紀錄了學生校內和校外綜合發展進度，系統也會為學生發展提出不同的建議。陳駿霖舉例指，例如學生擅長踏單車，APP會顯示單車有關的內容，例如路線建議、單車技巧的影片、單車產品、護具、單車課程等。也會建議其他跟平衡相關的活動。

他指，教育界近年十分強調的軟技能（soft skills），很多都要在課堂以外學習。但現時學校和家長欠缺溝通，學校又不清楚學生在校外學習的情況，家長也要自行四出打聽社區當中有甚麼好的興趣班。他指，GRWTH便是希望做到，可以在APP上作智能推薦，同時綜合地紀錄學生成長。

「學校從來都有替家長推介、篩選的角色在，不過以前是在學內書展推介合適的補充練習、家長日向家長建議學生有甚麼東西可以學等。現時則是將整個過程放到APP上進行，GRWTH上已有逾300間合作機構，提供不同的資訊，而這些社區供應商都是由學校建議的。」陳駿霖說。GRWTH名稱正來自Growth（成長），但字母「o」消失了，象徵學生的種子正從泥土裡探出頭來，需灌溉才能茁壯成長。

GRWTH的「社區」頁面有逾300間合作機構提供不同的資訊、課程和產品。（李澤彤攝）

他指，基礎教育的共同性好高，學生都是差不多時間學治理、學特定的技能，家長之間有很多東西可分享交流，GRWTH不只是想做一個商店，而是想做一個社區，做內容營銷。供應商可以將它們現有的產品放上GRWTH，並配上不同的分類標誌，用戶可以輕易搜尋不同地區、類別、價錢的產品和服務，他們也可以給予評分。

「學生讀六年，如果家長在APP建立了交學費雜費，和觀看不同資訊的習慣，這個APP推介產品的效率會很高，若有供應商將產品放在這個平台賣，個拆帳都可以好高。」他指，公司8月跟一間冰球活動中心合作，達成到一百萬一個月的交易額。他又透露，一般而言，拆帳佣金可高達3成。

GRWTH希望打造家長社區，向他們提供合適的資訊和產品。(資料圖片)

「大減價」冀搶佔8成市場

公司第三部份的收入，才是收取學校和家長的「服務費」，但該部份已佔非常少。他笑言，其實很難改變教育界「價低者得」的習慣，但「免費就最低」，過往一個可花費十多萬元的「解決方案」，現在接近是免費提供，只收取學校4,800元，提供家校通訊、電子行政功能、雲端儲存的手機應用程式、網頁平台，電子支付等一系列功能。

他透露，可將價格壓到這麼低，除了是用支付的手續費和供應商給的佣金去補貼外，也是利用了投資者的資金去補貼，加速業務的擴張。「GRWTH由開發到推出，其實短短三年時間已經收支平衡，但如果只是想收支平衡，我十多年前都已經做到，唔需要出來創業，我們希望的是改變整個教育科技生態，所以今年再有一輪融資，便是為了壓低價格，加快打入學校。目標是今年內取得小學5成至8成市場，現在已很大機會達標。」

GRWTH功能多多，卻只收學校4800元。（網頁截圖）

陳駿霖強調，香港有700多萬人口，跟中國比是不夠大，其實單做本土市場都應該有得做。「香港中小幼加起來約有88萬學生，牽涉過50萬家庭，每一個學生在學校花費近萬元一個月，在校外花費近4萬元一年，加起來是一個逾200億元的市場，絕對是足夠支持香港教育科技公司的發展，夠做到上市！」

GRWTH除了在香港長成大樹外，經營模式更漂洋過海，於不同市場落地生根，重慶、台灣、非洲等地都有引入GRWTH的系統。陳駿霖形容，各地都在建立智慧城市，而GRWTH的模式正好符合他們的需求，以非洲為例，因為是發展中國家，本身銀行和支付系統未完善，所以很樂意嘗試海外的解決方案，這次GRWTH便是跟當地其中一間最大的電訊公司合作，當地的營運和支援都是由他們負責，GRWTH則負責提供系統和經營模式。