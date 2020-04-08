【移民攻略】專家點評三大方法　落地後如何搵食是關鍵！

說起移民，常見方法不外乎投資、創業、技術及升學，條件因移民目的地而異。但移居他方，絕非一時三刻的決定，除非你是億萬富豪，又或準備退休，否則落地後仍要解決「搵食」問題。專家點評三大常見的移民方法，細說當中「搵食」要點。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪指出，自去年下半年社會運動開始後，開始出現所謂的「移民潮」，各類移民查詢持續增加，以他公司為例，今年平均每日接獲的移民查詢達到30至40宗。

莊透露，去年下半年有關馬來西亞的「第二家園MM2H」計劃申請急增，但近期真正的移民需求已「回流」至發達國家，包括美國、加拿大及葡萄牙等地。「當初不少港人希望『低成本買保險』，用30萬港元獲得馬來西亞的居住權，但現時需求明顯較去年下半年減少。」

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪指，除非閣下身家億萬，又或是退休人士無收入壓力，否則移民落戶後都要解決「揾食」問題。（盧翊銘攝）

移民沒有「Free lunch」，想打開他國國門，不外乎「銀彈」及「才能」。莊鈺洪稱，若果你有移民當地所需的認可資格，可以選擇技術移民；若然你擁有一筆資金，則可以到當地投資，包括營商或置業，視乎當地的限制。

他強調不論技術移民還是投資移民，當地政府最重視你是否能夠自食其力，絕對不想新移民加劇當地的財政負擔。因此，如何解決「揾食」的問題，成為移民關鍵之一。

方法一、倘企業裁員或倒閉 技術移民恐受影響

技術移民並非指自己的專業範疇達至甚麼水平，而是移民國家對於某項專業的要求，甚至要達到某程度的認可資格，限制相對較多，而且外國每年的技術移民有一定限額。

莊鈺洪舉例說，護理行業在英、美、澳、加需求龐大，工作專業但辛苦，惟當地不會因為需求增加而降低聘請要求，申請者必須有一定程度的工作經驗，而且要達到一定的英語水平。「英國因為脫歐問題流失大量人才、企業，鄰近的愛爾蘭吸納了不少企業，令當地的會計行業需求大增。」

不過，由於一般外國公司聘請非本地居民有一定程序，部分政府更要求公司解釋聘請海外員工的原因，令企業聘請海外人士意欲有所退卻。另一須留意的「揾食」問題，為一旦企業裁員或倒閉，正在實行移民計劃的申請人或受影響，需要另覓新工作再辦理簽證，否則移民計劃便會告吹。

移民台灣的投資門檻只需160萬港元，但生意須持續經營3年，要突圍而出絕不輕易。（資料圖片）

方法二、移民他方做老板 開舖只是第一步

欠缺移民所需的專業資格，可考慮自己做老闆。特別是一些無法透過置業作投資移民的地區，例如台灣和日本，便需要於當地營商，不過，焦點不應只落在申請時的資金門檻上。

莊鈺洪指，移民台灣只需投資600萬元新台幣﹙約160萬港元﹚在當地做生意，並於首年住滿11個月，便能入籍當地。不過，在新條例下，生意須持續經營3年，而且要聘請2個本地人，難度不低。「當地的咖啡店、茶飲店競爭激烈，投資這一類生意要注意風險，一旦生意失敗，移民計劃亦會受影響。」莊鈺洪教路。

至於日本，由於當地不承認雙重國籍，很多移民客於當地投資生意只要能獲得永居權便滿足，雖然入場門檻非常吸引，只須投資500萬日圓，相當於35萬港元，但殊不簡單。莊鈺洪解釋指，雖然門檻看似相當低，但實情是，35萬港元不可能於當地持續營商，例如當地租舖，要求繳付上期按金一般由6至12個月計算，與香港的2個月已有明顯差別。

「生意投資相比置業絕對具較高風險，坊間亦有一些失敗的例子，一旦對當地法制、稅制等問題稍不熟悉，便有機會蒙受損失。」莊鈺洪稱。

透過海外置業進行投資移民，好處是可以將物業出租或經營民宿，以博取較高回報。（資料圖片）

方法三、加按磚頭 博「息差套利」

相比技術移民，投資移民較簡單，原因是置業一般很少會遇上問題，最主要的風險只是當地移民局對資產證明的審批。然而，買入海外「磚頭」動輒要數以百萬元計的現金，即使是中產人士都未必能夠輕鬆地由口袋拿出來，隨時又要「再供過」。

莊鈺洪指，若然在本港擁有一層物業，便可以透過加按套現，利用這一筆現金實踐移民計劃，包括在海外置業或投資，希望透過租金回報或投資收益，抵銷加按的利息支出。假如海外物業升值，更可增加個人財富。

他以投資葡萄牙為例，假如申請人於本港加按物業，套現一筆現金，利息支出約2.5厘，其後將套現所得現金於葡萄牙里斯本置業，並租出作民宿用途。扣除代理代辦經營等手續費，投資回報可望達到4厘，料可抵消本港物業加按的利息支出。

不過，即使本港樓市如此失衡，物業價格亦非只升不跌，海外樓更是有其風險，加上價值受外滙波動所影響，故此投資前必須注意當地樓市及滙市前景。與此同時，即使按揭利息可由租金收入覆蓋，申請人亦要確保有穩定的資金來源，以償還供樓本金。莊鈺洪指，近年葡萄牙里斯本樓價升幅跑贏全國，6年間上升1倍，故投資者可以財息兼收。