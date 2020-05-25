七成員工谷產品研發　富途CFO談價格戰　親解暗盤價較高原因

本港證券業競爭激烈，各大券商佣金收費愈減愈低，中小型券商叫苦連天，今年已有逾15家券商宣布停業！不過，有危亦有機。騰訊（0700）持股的富途證券今年首季多賺超過2倍，「富途牛牛」開立證券戶口的客戶數量亦增至約84萬戶，最近更在香港大肆宣傳，野心不少。

該公司首席財務官﹙CFO﹚陳宇接受《香港01》專訪時稱，集團成功之處在於全線上模式，沒有分行負擔，迎合年輕一代市場。至於富途被指新股暗盤價易被炒高，陳宇親解畫道，只因年輕客戶對新經濟股更加熟悉，強調純屬供需關係的反映，「富途根本沒有辦法控制交易價格！」

大市爆股災，但富途證券卻逆市線上線下力谷，包括在中環站大賣廣告。原因無他，公司今年首季業績亮麗，收入按年增長超過1倍，非國際會計準則稅後利潤更按年大升逾兩倍，而旗下「富途牛牛」首季開立證券戶口的客戶數量亦增至約84萬戶。

富途首席財務官陳宇直言，今年第一季市況波動，令交易量明顯增加，付費客戶的新增人數也創下公司上市以來最好的一季。逆市中吸納更多付費用戶，陳宇則歸功於旗下員工及產品本身的能力。

陳宇﹙左﹚否認富途是打「價格戰」，認為收費較低是因為該行沒有分行成本。（龔嘉盛攝）

否認打「價格戰」 全線上模式省成本

講起富途，其「一世免佣」的口號深入民心，平台服務費每筆訂單亦只是10多元，一直被市場指是打「價格戰」搶客。陳宇反駁稱，集團並非在打價格戰，收費之所以低於同行，原因是富途採用全線上商業模式，沒有分行、經紀人成本，能夠將這些節省回來的營運成本投放於研發產品，以及回饋客戶。

他續指，相比之下，同業集中開舖的線下模式，但香港的資金和人力成本特別高昂，分行服務帶來的成本也較高，因而收取較高的費用。記者問到日後收費能否再下調，陳宇坦言收費「已經是最低」。

富途有約900多名員工，平均年齡為30歲以下，其中涉及產品研發的人數已超過7成。（富途提供）

陳宇透露，近年富途的客戶群平均年齡維持約35歲，而今年首季香港的新增客戶數目中，有一半是「90後」，認為絕對是一個非常好的現象「由於千禧一代都是『Mobile Driven』，享受線上、手機化帶來的便利，全線上的商業模式正迎合他們的需求。」

他預期，從大方向來看，香港金融服務線上化將進一步提升，以最近疫情為例，線上化便可以無間斷使用金融服務，即使沒有分行，仍可透過一站式線上方式，去解決開戶、存錢、交易等等的服務。「我們大約有900多名員工，其中涉及產品研發的人數已超過七成，每年投入研發的費用都非常巨大，首季研發支出高達8,400萬，佔期內收入近兩成。」

陳宇解釋指，富途的暗盤市場價格是反映客戶對股票的供需關係，與富途本身沒有關係。（龔嘉盛攝）

搶攻新股市場 為暗盤解畫

近期有不少生物科技股上市，例如康方生物（9926）、諾誠健華（9969）、沛嘉醫療（9996）動輒凍資逾千億元；未來更有不少中概股計劃回港作第二上市，包括京東最快本月底遞交上市申請，新股市場定必熱鬧起來！

針對需求大增，富途另一策略自然是重點發展新股市場，目前與大部分同業一樣，提供最高10倍融資槓桿認購新股。陳宇透露，從去年上市以後，資金實力有所提升，已經增強新股市場的配套，包括資金認購、中籤通知、暗盤交易等，未來更會研究增大孖展倍數上限，「但並非一刀切，而是會基於上市公司的基本因素及風險評估作決定」。

對於坊間有指富途的暗盤交易價格比同業暗盤市場都要高，陳宇解釋指，首先富途的暗盤市場是由平台上不同客戶的交易構成，價格是反映平台上的客戶對股票的供需關係，與富途本身沒有關係，「根本沒有辦法控制交易價格」。

他認為富途暗盤價比同業有差異的原因，主要是因為客戶比較年輕，而且不少在新經濟行業工作，對於新經濟行業的龍頭公司比較喜歡，便造成供求關係的差異。陳宇補充，雖然暗盤市場交易額比正常交易市場低，算不上是公司的利潤來源，但考慮到客戶有這樣的需求，便去滿足他們，令富途的平台更加全面，為此創造價值。

去年第一季於美國納斯達克上市，富途暫時未有回港上市的時間表。（龔嘉盛攝）

暫未有「回歸」時間表

富途去年第一季於美國納斯達克上市後，陳宇覺得上市後，品牌效應可幫助香港客戶進一步認識公司。然而最近中概股「回歸」已成大趨勢，例如京東、網易均打算回港作第二上市。陳宇解釋當初選擇在美國上市的原因，主要是國際化戰略，始終美國市場覆蓋了不同領域，而富途的商業模式，在美國有比較多「對標」企業，所以當地的投資者對於他們或比較理解。

他注意到近期愈來愈多中概股回巢，富途亦會密切關注這方面的進展，不論是監管規則要求，以至富途的發展情況，但強調「目前未有時間表」。 他樂見香港對新經濟的企業上市持非常歡迎的態度，並且落實不少政策和規則改革，吸引非常多優秀的企業，包括已經在美國或其他市場上市的企業，甚至是未上市的公司在選擇上市地時會考慮來港。

他重申，縱然未有更改上市地的時間表，但在交易所的選擇會作綜合性評估，認為香港會是「非常重要的選擇之一」。