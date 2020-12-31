2021展望│本港新股集資有望增至4000億　第二上市股成大動力

去年環球新股IPO熱潮席捲，畢馬威統計全球IPO集資額增逾兩成，至2,630億美元。去年有望創全球最大規模IPO紀錄的螞蟻集團上市觸礁，令本港在全球IPO集資額排名榜屈居亞軍。展望今年，在中概股回歸潮及新經濟股推動下，安永相信本港有望重奪全球集資一哥之位。

今年IPO 集資額預測3500億至4000億

綜合金融機構預測，去年本港IPO 集資額超過3,900億港元。四大會計師行之一的德勤最樂觀，預計2021年會有大約120至130隻IPO，集資逾4,000億港元。當中包括會有超過10隻新股來自第二上市項目，並將融資最少1,000億港元；另有4至5個來自新經濟公司的巨額新股上市項目，每間新股最少融資100億港元。

另一會計師行安永看法較為審慎，預測今年IPO集資額3,500億港元，按年減少一成，不過相信仍有力重奪全球集資一哥之位。若計及沙特阿美來港上市或會更高，不過要集資額逾3,900億元「不是易事」。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興昨表示，預計香港今年會有超過10隻新股來自第二上市項目。﹙鄺月婷攝﹚

新浪赴美上市二十載後落實私有化

除了首次公開招股以外，第二上市股份亦有望成今年新股市場的一大動力，分析指由於美國總統特朗普已經簽訂《外國公司問責法案》，條文正式成爲法律，企業若連續三年未能通過美國審計要求，將要強制退市，未來中概股回流將成大勢。

作為內地第一間赴美上市的門戶網站巨企，新浪去年宣布私有化，結束在美國上市20年之旅，業界認為集團將籌備回內地A股或香港H股上市。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興昨表示，預計香港今年會有超過10隻新股來自第二上市項目，並將集資至少1,000億港元。瑞銀投資銀行亞太區主管暨中國總裁金弘毅預期中概股會繼續回流，然而，不少大型的中概股在去年及去年已在港第二上市，因此今年中概股第二上市數目或會繼續增加，可是集資規模未必能勝過去年。

逾十間中概股排隊回港上市

綜合市場資料，超過10間中概股正準備回港第二上市，當中最為人熟悉的是科網股百度、視頻平台愛奇藝、嗶哩嗶哩(俗稱B站)、網上旅遊平台攜程等。另外，線上汽車銷售網汽車之家以及好教育股未來亦有意赴港上市。消息指字節跳動（ByteDance）尋求分拆中國業務到香港上市。

除了上述中概股份之外，其實還有一隻市值規模遠超過同業的巨無霸股份，值得大家關注，就是阿里旗下的螞蟻集團何時能重啟上市大計。螞蟻集團近期被內地四個金融管理部門約談並勒令整改，事關旗下的互聯網借貨平台，以科技企業之名，實則卻從事銀行借貸業務，而且資產管理規模達到1.1萬億人民幣，逼近於一間國有銀行的管理規模。因此集團受到金融監管機構要求，要對業務進行改革及依持持牌。

螞蟻集團（6688）引起一輪香港市民的認購熱潮。（路透社）

螞蟻著手整改 何時重啟上市值得關注

最新螞蟻集團發表聲明指，著手制定整改方案和工作時間表，並將在過程中及時尋求監管的指導。外電引述消息指，螞蟻集團擬將其一切需要金融牌照的金融業務，組合成一家其控股的公司，使其可以更接近銀行的模式接受監管。

當這些牌照法規的申領逐步完成，令其金融創新業務納入法規監管後，螞蟻大可以再度向港交所申請上市。按照集團原先的AH上市計劃，是在本港的主板及上海的科創板上市。集團業務重組後，原先的金融創新業務，是否能夠符合上交所對「科創」企業的要求尚待進一步了解；不過以其市值規模，要在本港主板上市是足夠有餘的。事實上，面對內地科網行業的競爭激烈，集團亦的確有逼切的集資需要，而本港市場的資金流動性及國際投資者參與度，正好為集團所需。

五大焦點新股

展望來年，安永預計IPO市場中，新經濟公司如科技、傳媒和通訊、醫療健康等仍是増長引擎。而綜合市場資料，下文列出五大焦點新股，業務遍及傳統的家居用品、以及新經濟的網上醫療數據平台、網約車平台以及短視頻等。

（醫渡雲）

(一) 內地醫療人工智慧技術公司——醫渡雲

集團已通過上市聆訊，有望成今年IPO頭炮，股東名單星光熠熠，包括新加坡政府投資公司(GIC)、騰訊（0700.HK）以及陽光保險。集資額約5億美元（折合近39億港元），聯席保薦人為高盛、中金。集團的大數據平台解決方案為最吸金業務，獲授權處理及分析來自3億多名患者的逾13億條時間軸醫療記錄。

快手科技（《獨角獸早知道》授權使用）

(二) 內地短視頻平台快手

一向被視為抖音競爭對手，若快手今年成功到港上市，將成為本港第一隻短視頻股份。最大股東是騰訊，持股量逾21%，百度、紅杉資本中國(Sequoia Capital China)以及其他風投和私募公司亦有份持股。市場消息指阿里巴巴系或雲鋒基金亦會認購快手，因看中快手可為電商提供流量。消息指集團將在香港集資50億美元。

京東物流有意今年上市。

(三) 京東物流

京東系接連到本港上市，繼京東集團(9618.HK)京東健康(6618.HK)相繼登陸本港後，集團的物流業務——京東物流亦傳出有意最快今年上半年上市，集資約20至30億美元（折合約156至234億港元）。截至9月底止，集團在內地設有大型倉庫逾800個、物流基礎設施約2000萬平方米。

滴滴出行：滴滴的約車服務扭轉了過往靠出租車出行的習慣。「滴滴出行」展示後來居上的威力，成為趕走「外國勢力」的典型案例。滴滴出行本意是仿效Uber的共享出行經濟，實際上除了把Uber排斥於中國市場以外，更順帶擴展至約車（原本只是「打車」，後來擴充至「出行」的更廣泛領域）。它目前收集到數以億計中國人出行的數據。

(四)內地網約車平台滴滴出行

機會到港上市，市場消息指上市估值有機會超過4600億元。以往曾傳出集團擬到美國上市，不過由於美國監管機構對海外股份的審計準則收緊，故集團傾向選擇來港上市。

(五) 家居護理品牌朝雲集團

繼有中國「P&G」之稱的藍月亮(6993.HK)本月上市後，另一間內地家居護理品牌立白旗下的朝雲集團（Cheerwin）已向聯交所遞交上市申請，由於藍月亮(6993.HK)招股反應熱烈，錄超額認購近300倍，抽20手方可穩中1手，因此相信若朝雲集團上市亦會成市場熱話。