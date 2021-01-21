東亞HR一姐專訪｜銀行工解碼　MT只請三大畢業生？員工按揭吸引？

撰文： 胡學能 最後更新日期： 2021-01-21 18:23

本地銀行業對人才競爭激烈，推動銀行服務數碼化、創新亦需年輕一代新血支持。東亞銀行（0023）總經理兼人力資源及企業傳訊主管劉月屏，接受《香港01》專訪時直言：「要請到一個好（合適）的人不容易，大家（行內）都其實有競爭，即使每年我們招聘見習管理人員（Management Trainee、MT），我們沒有為招聘人數設下定額。」

很多企業都喜歡聘請三大（香港大學、中文大學、科技大學）畢業生，不過，劉月屏明言該行不會是只招請讀商科或集中某幾間大學，「若不擴闊招聘的圈子，未必獲得人才」。她強調，最主要是看他們的分析能力、邏輯思考，且有正向思維，接觸新事物便會容易上手。

東亞銀行去年吸納超過360名30歲或以下的青年加入（資料圖片）

劉月屏表示，該行去年吸納超過360名30歲或以下的青年加入，加入成為櫃員、客戶經理、資訊科技員工等，佔全年新入職員工逾50%，預計今年的招聘計劃亦與去年相若。

年輕新血背景除了傳統商科背景出身外，近年出身法律系的新血亦較多。「銀行其中一部門過去數年增長很快的是合規，金融海嘯後監管機構對合規要求很高，且合規人才很渴市，有很多監管機構的一些特別項目，都對合規、風險管理、審計方面人才需要很多。」亦有部分新血有電腦工程、心理或英文系背景。

她表示，每年招聘見習管理人員，也沒有為人數設限，銀行業予人感覺是具有穩定性，在現時環境充斥很多不確定性之中屬比較可以預計的工作，故行業對年輕人是有吸引力。「如果員工係是『搏』的，可能做某些前線，會有較好的浮動工資。銀行亦希望行到表現與回報掛鈎的文化。」

數碼浪潮衝擊銀行業，請人標準時刻在變，「甚麼年紀的人都好，都應擁抱轉變……當然亦都要有一些基本技能，都會希望員工基本上對AI、blockchain﹙區塊鏈﹚、cloud﹙雲端﹚等事物至少有基本概念」，銀行會給予相應培訓，冀讓員工目標明確。

劉月屏指，合規部門近年增長很快，該行新血當中，法律系出身的人亦較多。（黃舒慧攝）

中資行、虛銀招聘人才進取

近年中資銀行、虛擬銀行積極在香港開分行或開業，劉月屏指，該些同業都很進取，提供優厚薪酬待遇，「其實都仍然好多銀行來香港開，加上虛擬銀行，他們由零開始，要奪得人才，出價一定要高於其他銀行，所以它們提供13至16個月糧，絕對有可能」。

至於被視為返銀行工的好處之一——享低息及成數較高的「員工按揭計劃」，劉認為，該行提供的優惠在同業之間具競爭力，但年輕員工亦未必願負起買樓包袱，「這項優惠可能對比很多年前沒有那麼緊要，而且當年銀行員工的心態都偏向類近公務員，認為工作很穩定，40年都是同一份工」。