盈富事件如「打大鱷」　老行尊籲政府保護金融市場︰不能夠就範

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-02-06 07:30

前任美國總統特朗普，在任期尾聲，將中、美兩國關係由「貿易戰」、「科技戰」，升級到「金融戰」；香港作為國際金融中心，亦成美國狙擊目標，包括禁止美資買入中移動﹙0941﹚等藍籌股，令盈富基金﹙2800﹚的管理人道富環球，亦一度表明不會增持受影響的恒指成份股。

1998年金融風暴，港府入市抗大鱷，終藉盈富退市。.前中銀國際證券董事總經理、金銀業貿易場永遠榮譽會長馮志堅當年有份「打大鱷」，雖然盈富事件暫告一斷落，但隨著中美關係對立加深，馮志堅直言，港府理應及早洞悉形勢，亦要如當年「救市」一樣，在金融市場中擔當更多的責任。

前總統特朗普在任期尾聲時，發布的一系列中資股禁止投資令，。（資料圖片）

美元在國際貨幣金融體系上獨大，其美元交易清算服務更是「大殺傷力武器」，但前總統特朗普在任期尾聲時，最終亦只是發布的一系列中資股禁止投資令，禁止美國人投資涉嫌與中國解放軍有關係的企業，恒指成份股中的中移動（941，佔2.33%）、中海油（883，佔1.17%）及中聯通（762，佔0.25%）亦在名單當中，未有動用「核選項」。

惟禁令影響亦逐漸浮現：早前有美資投行將近500隻認股證退市；追蹤恒指成份股的盈富基金（Tracker Fund）的管理人道富環球，亦一度更表明不會增持受影響的恒指成份股份，，惟之後又轉軚，宣布恢復投資。

金融老行尊：港府要擔當

美國藉美元地位實施「長臂管轄」，企圖阻截國際資金投資中國已是事實，如何將影響減至最低，是香港一眾金融體系官員，要思考及應對的問題。因應美國制裁。前中銀國際證券董事總經理、金銀業貿易場永遠榮譽會長馮志堅，接受《香港01》訪問時認為，港府在「金融主權」的問題上，是「唔可以、不能夠就範」。

他指出，作為一個獨立自主的市場，不應只考慮如何「配合」其他國家的政策，「為咗爭取美國投資者，你整啲嘢畀佢玩，但今日佢玩（投資）我，聽日又會唔會唔玩得？你唔買咪唔買，唔可以整隻嘢出嚟等你買，（將來）隻隻（股票）都制裁，咁我點？」

中美兩國關係持續緊張。（資料圖片）

雖然盈富基金事件，隨住道富環球轉軑而告一段落，但財經事務及庫務局局長許正宇，於本月三日再表明，基金經理人突然公布投資決定，並在短時間內更改，對市場造成不必要的混亂，政府表示關注，亦已要求金管局及盈富基金監督委員會嚴肅跟進。

早在局長發聲前，獨立股評人David Webb及行政會議成員、前金管局總裁任志剛先後開腔，暗示有需要把經理人更換為非美資背景，但「如何換」、「換誰做」，隨時又引發另一場風波。馮志堅就認為，政府應盡快採取行動，事關如果道富當初堅持初衷，影響不輕，「唔可以拖拉，只要基金單位，計出來嘅價錢同真正恒指有偏差，就會出現好多套利行為，好多衍生產品都根據基金去做發展，佢搞一搞已經累死好多人。」

道富事件如「打大鱷」 決策者要保護市場

盈富基金的出現源自於1998年亞洲金融危機，當時港元、本地股票和期貨市場持續遭受投機者大舉狙擊。為打擊大鱷，港府動用約1180億元外匯基金入市，購入大量成份股，以穩定聯繫匯率。當時仍時中銀國際證券董事總經理的馮志堅，回想1998年8月13日晚上，突然收到電話，要求他第二天早上與任志剛開會，「即時部署成個操作。短短半個月時間，做到8月28日，若干終端機唔準做其他嘢，準備好隨時做政府盤；其次係要出一個電話號碼，呢個係冇人可以搵到你，得我（政府）先打到畀你，即係直線電話。」

當年恒指只有33隻成份股，半個月時間將恒指由約6600點，推升到7600幾點，令他印象深刻的，是「護盤戰」的最後一天，8月28日他主力購入滙控（0005），「買來買去都係守住五毫子價位，成個畫面好似『搭棚』咁，好似啲三、四線股咁，成個畫面都係我啲（券商）號碼。」

最終「大鱷」收兵，政府介入後亦算穩定了市場，但香港祟尚自由市場，不少人質疑政府入市決定，認為是干預了市場發展。馮志堅笑言，要到2008年金融海嘯，美國政府為救市介入市場，質疑聲音才算減退。

今次道富環球事件，與當年入市「打大鱷」一樣，他認為政府一定要擔當重要角色，「出現呢種令市場不穩定的事情，政府點應對？市場規矩搞亂咗，要考慮嘅係中、長期問題，唔係只針對呢次單一事件。決策者要去保護市場，就好似當年入市咁，係要做決定。」

馮志堅指，盈富基金與道富環球之間的關係如「老闆」及「打工仔」。（資料圖片）

他強調，盈富基金與道富環球之間的關係如「打工仔」及「老闆」，道富作為「打工仔」，要認清楚自己的角色，「你唔係投資者，唔係投資股票，你係執藥，唔係食藥。」若道富未能跟足指令，追蹤恒指成份股的話就要「炒魷」，「唔得就要換，你都跟唔到（指數），你都冇能力去做，你仲請？點請佢呀？老闆請員工，你都做唔好，我點留你？」