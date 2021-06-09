NFT｜AV女優「男友視角」短片有價有市　呢件作品逾5億天價成交

撰文： 許世豪 最後更新日期： 2021-06-09 07:30

數碼資產掀起投資狂熱，比特幣（Bitcoin）、以太幣（ETH ），甚至狗狗幣（Dogecoin）都成為追捧對像。這股熱潮更殺入藝術界，出現了新的「藝術載體」—非同質化代幣（Non-fungible tokens，NFTs），更得到佳士得、蘇富比等國際拍賣行提供拍賣服務，令NFT由區塊鏈「小圈子」，逐漸擴張至主流領域。

所謂NFT，是指利用區塊鏈技術為數碼藝術品做認證，創作者及創作日期將永久紀錄於該枚NFT中，並以虛擬貨幣作文易。由於不少NFT藝術品以「天價」成交，近期吸引不少名人，甚至AV女優都推出自己專屬的NFT，單是一張照片，成交價已達過百美元！

近期少名人、藝術家都爭相推出「 NFT」作品，有價有市，如前AV女優上原亞衣就發行「 NFT藝術照」及「非同質化代幣」的升級版--「非同質化女友（Not Fungible Girlfriend，NFG）」，推出三幅畫作及15款「男友視角」短片，買家將會收到她所拍攝的獨一無二短片，截至8日，影片價值約0.152WETH至0.42 WETH（377美元至1,047美元）。

波多野結衣推專屬卡牌

另一位「天后級」AV女優波多野結衣，四月份宣布啟動NFT寫真計畫，五月份再發售限量3,000張NFT專屬卡牌，以「盲盒」方式去售賣照片，前800位購買者可以0.3BNB（幣安幣）買入，如此類推，到倒數兩張，每張卡牌價值升至50BNB。

據網站coinpost.jp稱，這3000張限定寫真開售後幾分鐘內就被搶購一空，合共賣出去1.63億日幣（約1155萬港元），亦因成績理由，三上悠亞、深田詠美及前AV女優、有「人間Body」之稱的沖田杏梨，亦有陸續推出NFT商品的計劃。

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9顆「Cryptopunk 」值1700萬美元

本港亦「不甘後人」，歌手陳奐仁（Hanjin）上月亦於加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈原創新曲《Nobody gets me》，以 7 個「以太幣」、價值約11萬元成交；小朋友齊打交（ Little Fighter ） 原作者Marti Wong ，亦將角色以 NFT形式發售，以籌集資金用作支持《 Little Fighter 2 》。

若果你覺得有人花數千甚至十多萬元去購入一幅畫作、一首音樂是非常「浮誇」，那麼現時十大最貴NFT藝術品，有4個屬於CryptoPunk系列頭像，售價由728萬美元至125萬美元；史上最貴NFT藝術品是藝術家Beeple的作品，於3月中經佳士得拍賣行賣出，價值約6,900萬美元﹙5.38億港元﹚。

區塊鏈認證NFT「真跡」

例子舉了不少，但何謂「NFT」呢？NFT是利用區塊鏈不可篡改、去中心化的特點，將數碼藝術品真跡作認證，每枚NFT均是獨一無二。每當用戶在區塊鏈上「鑄造」（mint）出一件NFT作品，就會產生一定數量的代幣。NFT常附有「1x1」或「1x100」等號碼，列明該NFT在鑄造時所發行的代幣數量，以證明其稀缺性。

代幣一經發行，號碼便不可更改，資產的創作者及創作日期將永久紀錄於該枚NFT中；即使藝術家將來再鑄造相同的NFT作品，大眾亦可追溯該NFT屬於原版還是後製的版本；若簡單以波多野結衣的NFT照片為例，照片可通過社交平台或通訊軟件去分享，但「數碼真跡」只有一幅，其版權持有者亦只有一個。

李思聰提醒，購買NFT前要先做好盡職審查。（許世豪攝）

專家：要做好盡職審查

至於一般人若果要進入這個市場，要留意什麼呢？有投資NFT、CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰受訪時就提醒，購買NFT前要先做好盡職審查，確認該件物品是否獲「官方認證」，「多數出得NFT，都係有咁上下名氣，可能佢有社交平台，如果創作者推NFT，佢自己冇可能唔講，甚至有機會接受訪問，叫大家支持。」

他又指，現時好多平台都會推出認證系統，但未必有能認證所有創作者，「Facebook嘅藍剔有時都可能會剔錯，你作為粉絲應該有能力去查返，好似之前出咗隻姜濤幣，你唔會唔知佢（官方）有冇真係出，唔識佢就可能唔知，但你係fans冇可能唔知，呢啲應該唔會中招。」

他又提醒，購買NFT與虛擬貨幣一樣，都需要電子錢包作行交易，因此要好好保存相關號碼，「如果你冇咗嗰號碼，你就基本上連錢、收藏品都冇晒，要好好保存，要一部好穩陣的電腦，唔好上埋啲奇奇怪怪的網站。」亦要找一些有實力、在港註冊的平台進行交易，以保障自己的利益。

NFT交易量現跌勢

不過，近期NFT的交易量似乎有下跌趨勢，報告指，5月3日NFT交易額達1.02億美元，惟據nonfungible.com數據，過去一個禮拜整體交易量僅1,400萬美元，平均一天的交易量僅200萬美元，與月初高立比較下跌98%；Dapprader數據也顯示，與過去一個月相比，前五大NFT交易平台的交易量，除了 Axie Infinity 以外，都出現明顯下跌。