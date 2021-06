NFT｜AV女優「男友視角」短片有價有市　呢件作品逾5億天價成交

撰文: 許世豪 最後更新日期: 2021-06-09 07:30

數碼資產掀起投資狂熱,比特幣(Bitcoin)、以太幣(ETH ),甚至狗狗幣(Dogecoin)都成為追捧對像。這股熱潮更殺入藝術界,出現了新的「藝術載體」—非同質化代幣(Non-fungible tokens,NFTs),更得到佳士得、蘇富比等國際拍賣行提供拍賣服務,令NFT由區塊鏈「小圈子」,逐漸擴張至主流領域。

所謂NFT,是指利用區塊鏈技術為數碼藝術品做認證,創作者及創作日期將永久紀錄於該枚NFT中,並以虛擬貨幣作文易。由於不少NFT藝術品以「天價」成交,近期吸引不少名人,甚至AV女優都推出自己專屬的NFT,單是一張照片,成交價已達過百美元!

近期少名人、藝術家都爭相推出「 NFT」作品,有價有市,如前AV女優上原亞衣就發行「 NFT藝術照」及「非同質化代幣」的升級版--「非同質化女友(Not Fungible Girlfriend,NFG)」,推出三幅畫作及15款「男友視角」短片,買家將會收到她所拍攝的獨一無二短片,截至8日,影片價值約0.152WETH至0.42 WETH(377美元至1,047美元)。

波多野結衣推專屬卡牌

另一位「天后級」AV女優波多野結衣,四月份宣布啟動NFT寫真計畫,五月份再發售限量3,000張NFT專屬卡牌,以「盲盒」方式去售賣照片,前800位購買者可以0.3BNB(幣安幣)買入,如此類推,到倒數兩張,每張卡牌價值升至50BNB。

據網站coinpost.jp稱,這3000張限定寫真開售後幾分鐘內就被搶購一空,合共賣出去1.63億日幣(約1155萬港元),亦因成績理由,三上悠亞、深田詠美及前AV女優、有「人間Body」之稱的沖田杏梨,亦有陸續推出NFT商品的計劃。

9顆「Cryptopunk 」值1700萬美元

本港亦「不甘後人」,歌手陳奐仁(Hanjin)上月亦於加密貨幣交易平台「OpenSea」發佈原創新曲《Nobody gets me》,以 7 個「以太幣」、價值約11萬元成交;小朋友齊打交( Little Fighter ) 原作者Marti Wong ,亦將角色以 NFT形式發售,以籌集資金用作支持《 Little Fighter 2 》。

若果你覺得有人花數千甚至十多萬元去購入一幅畫作、一首音樂是非常「浮誇」,那麼現時十大最貴NFT藝術品,有4個屬於CryptoPunk系列頭像,售價由728萬美元至125萬美元;史上最貴NFT藝術品是藝術家Beeple的作品,於3月中經佳士得拍賣行賣出,價值約6,900萬美元﹙5.38億港元﹚。

區塊鏈認證NFT「真跡」

例子舉了不少,但何謂「NFT」呢?NFT是利用區塊鏈不可篡改、去中心化的特點,將數碼藝術品真跡作認證,每枚NFT均是獨一無二。每當用戶在區塊鏈上「鑄造」(mint)出一件NFT作品,就會產生一定數量的代幣。NFT常附有「1x1」或「1x100」等號碼,列明該NFT在鑄造時所發行的代幣數量,以證明其稀缺性。

代幣一經發行,號碼便不可更改,資產的創作者及創作日期將永久紀錄於該枚NFT中;即使藝術家將來再鑄造相同的NFT作品,大眾亦可追溯該NFT屬於原版還是後製的版本;若簡單以波多野結衣的NFT照片為例,照片可通過社交平台或通訊軟件去分享,但「數碼真跡」只有一幅,其版權持有者亦只有一個。

李思聰提醒,購買NFT前要先做好盡職審查。(許世豪攝)

專家:要做好盡職審查

至於一般人若果要進入這個市場,要留意什麼呢?有投資NFT、CoinUnited.io共同創辦人兼RedSo合夥人李思聰受訪時就提醒,購買NFT前要先做好盡職審查,確認該件物品是否獲「官方認證」,「多數出得NFT,都係有咁上下名氣,可能佢有社交平台,如果創作者推NFT,佢自己冇可能唔講,甚至有機會接受訪問,叫大家支持。」

他又指,現時好多平台都會推出認證系統,但未必有能認證所有創作者,「Facebook嘅藍剔有時都可能會剔錯,你作為粉絲應該有能力去查返,好似之前出咗隻姜濤幣,你唔會唔知佢(官方)有冇真係出,唔識佢就可能唔知,但你係fans冇可能唔知,呢啲應該唔會中招。」

他又提醒,購買NFT與虛擬貨幣一樣,都需要電子錢包作行交易,因此要好好保存相關號碼,「如果你冇咗嗰號碼,你就基本上連錢、收藏品都冇晒,要好好保存,要一部好穩陣的電腦,唔好上埋啲奇奇怪怪的網站。」亦要找一些有實力、在港註冊的平台進行交易,以保障自己的利益。

NFT交易量現跌勢

不過,近期NFT的交易量似乎有下跌趨勢,報告指,5月3日NFT交易額達1.02億美元,惟據nonfungible.com數據,過去一個禮拜整體交易量僅1,400萬美元,平均一天的交易量僅200萬美元,與月初高立比較下跌98%;Dapprader數據也顯示,與過去一個月相比,前五大NFT交易平台的交易量,除了 Axie Infinity 以外,都出現明顯下跌。