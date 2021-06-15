港交所將諮詢研引入　信陽毛尖率先設團隊　冀借SPAC縮收購時間

撰文： 詹詠渝 最後更新日期： 2021-06-15 18:00

SPAC（Special Purpose Acquisition Company， 特殊目的收購公司）近年席捲資本市場，今年首季在美國納斯達克交易所275宗IPO中，便有196宗是SPAC。

繼早前新加坡放話引入SPAC後，港府上周五（11日）也公布，由財政司司長陳茂波擔任主席的金融領導委員會，聽取了證監會及港交所（0388）簡介有關研究在香港設立特殊目的收購公司上市制度的最新進展。據悉，港交所將在今年第三季就具體建議諮詢市場意見。

信陽毛尖研成立SPAC 籌逾4000萬美元

諮詢行動如箭在弦，但本港已有上市公司開始沾手SPAC，冀為收購行動另闢新徑。 從事化工生意的信陽毛尖（0362）上周一（6日）公布，正在與專業團隊研究成立SPAC，並打算為SPAC進行首次公開發行，預計籌4,000萬至5,000萬美元，目的將為併購一些有潛力的大數據及區塊鏈項目，假若成事將為香港第一間上市公司成立SPAC。

信陽毛尖行政總裁陳昱接受《香港01》訪問時表示，公司原本經營的業務以舊經濟為主，但現時看準新經濟機遇，想將業務拓展至大數據及區塊鏈，目前已在找尋合適的併購項目。至於為何要成立SPAC，而不透過上市公司直接收購，陳昱解釋，近年聯交所對收購很嚴謹，「問問題都問成八個月」，令收購成本大大提升，故成立SPAC收購項目更具彈性。

事實上，近年聯交所對上市公司收購愈來愈嚴，尤其是市值細的公司動輒構成重大收購或主要交易，令公司轉型或發展新業務愈趨曲折，上市公市成立SPAC收購項目或成新出路。

李澤楷與PayPal創辦人蒂爾（Peter Thiel）共同成立的Bridgetown Holdings，積極找尋東南亞投資機遇。（資料圖片）

大孖沙紛成立SPAC

據Dealogic 3月的數據，亞洲SPAC交易總值約26.4億美元（約204.6億港元），雖然已超越去年全年集資規模24.6億美元，惟集資規模（deal volumes）仍遠遠落後於美國，具發展空間。投行高盛據報已在港成立SPAC團隊，專注於在亞洲地區出現的一股SPAC熱潮。

而本港一眾大孖沙亦早沾手SPAC，其中電盈（0008）主席李澤楷與PayPal創辦人蒂爾（Peter Thiel）共同成立的Bridgetown Holdings，積極找尋東南亞投資機遇。據悉Bridgetown Holdings（美股編號：BTWN）及Bridgetown 2 Holdings（美股編號：BTNB）分別收購印尼電商公司Tokopedia，以及與新加坡網上房地產平台PropertyGuru Ltd.討論合併事宜。

而新世界發展（0017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛為發起人的空白支票公司Artisan Acquisition（美股編號：ARTAU）亦在美國納斯達克市場掛牌上市，集資3億美元（23.4億元），資金會用於併購醫療保健、消費及科技領域，及適合在大中華區市場發展的高增長企業。