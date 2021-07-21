被裁空姐當陪月　勝在識睇眉頭眼額　創辦人︰身兼母職「無得頂」

空姐與陪月之間，看似「大纜都扯唔埋」，不過卻有人睇中空中服務員懂英文、長期於高壓下工作的經驗，吸納不少身兼空姐與媽媽角色的女強人，加入成為產後私人助理﹙陪月﹚。



TeamStork送子鳥其中一位創辦人Elaine亦是空姐出身，她認為陪月服務有提升的空間，因此自組「陪月救兵」，為新手媽媽提供個人化服務，笑言身為「空姐+媽媽」的人，當陪月員的話是「無得頂」，皆因要應付BB、媽媽需要的同時，更有可能要協助客人應對家中的「四大長佬」！



「當年我仲做緊空姐，空姐退休年齡是45歲，同事傾計問退休之後做咩好，仲好精壯喎，講笑咁講話不如做陪月。」TeamStork送子鳥創辦人之一徐旭玲（Elaine）接受《​香港01》訪問時笑言，當年與幾個姐妹的戲言，成為今天創業的契機。

Elaine大學畢業後，曾於國泰（0293）任職空中服務員兩年，之後轉行做市場推廣等工作，一做就近廿年。去年疫情爆發，身邊認識多年的空姐朋友無工開，自己工作亦做得不太開心，因此與另一位創辦人陳慧怡（Laurie）毅然創業，決定將當年「戲言」實現，開設「產後私人助理」（陪月）服務。

TeamStork送子鳥創辦人徐旭玲（左）表示，疫情爆發後，決定與另一創辦人陳慧怡（右）創業，推出「產後私人助理」。（許世豪攝）

據業內人士透露，以8小時工作為例，陪月一般由月薪1.8萬元起，24小時陪月收費由每月4萬至8萬元不等。由於門檻低，只需修畢逾150小時的課程，合格後就可成為陪月員，因此吸引不少女士入行，「一個培訓班有廿幾人，好多班都爆，同一時間有廿幾班，咁就有幾百人有資格做陪月。」

組「陪月兵團」 全方位搶攻

入行門檻低，造成行業良莠不齊。坊間不時聽聞黑心陪月，如工作散漫、「打斧頭」等，更多的是有陪月員欠缺同理心；同時，許多亦是個體戶。有見及此，Elaine與Laurie決定以一條龍、大包圍策略，作突圍的「武器」。

團隊提供「一條龍」服務，Elaine建議待胎兒穩定，及解決會否因應家庭多了一個新成員，而需要搬家等問題後，就可開始找陪月。當準媽媽找她們時，Laurie會先了解她的需要，再通過面對面方式，配對合適的陪月員；產前就會與營養師及中醫見面，度身設計餐單。

另外，經嬰兒睡眠顧問訓練的陪月員，與媽媽一起幫助BB建立良好睡眠環境及習慣；體適能教練就會於坐月期間，度身訂造運動建議，逐步加入輕量運動，幫助修身及強化肌肉等。

Elaine表示，營養師及中醫會為媽媽度身設計的餐單。（受訪者提供）

踢走「權威式」陪月 講求「軟實力」

除專業人士意見外，Elaine更希望陪月服務可配合媽媽意願、喜好及要求，以提供貼身服務，「我哋訪問咗50個媽媽，有七成人覺得陪月性格難夾、有時會諸事八卦。」更令媽媽難受的是，有陪月員要媽媽「絕對服從」，「有啲好權威，話濕熱就濕熱，又話一定唔可以洗頭，一定要飲湯食湯渣等，好堅持己見，一定要媽媽跟足。」

她又笑言，部分媽媽本身亦要應付家中「四大長老」，若果陪月員事事以「絕對服從」的方式相處，只會令媽媽有更大壓力。Elaine於TeamStork中，主要負責人事招聘，總結以上意見，對她而言陪月經驗非最重要，反而更看重三大「軟實力」——懂得溝通、看人「眉頭眼額」、是香港人及懂以英文溝通。

靠「insider」幫手請人

惟既要有照顧嬰兒經驗、又要有「軟實力」，市場似乎很難找到這樣「多功能」陪月員。去年十月國泰航空宣布裁減8,500人，旗下港龍航空結業，成新冠疫情下的犧牲品，曾任空姐的Elaine表示，身邊空姐朋友因疫情失去工作，反成她招手的「理想對像」。目前公司有逾二十位陪月員，當中逾四成曾任空中服務員，其他亦是旅遊、零售業相關人士，「希望今年搵多十幾個，組成一支30幾人的團隊。」

但如何確保空姐質素？她笑稱，空中服務員每班機均與不同的同事上班，她們之間好容易就了解到各人工作能力及態度，她就可以通過身邊的「insider」（知情人），去為有意轉行的空姐進行初步「評估」。

▼2020年10月21日國泰大裁員▼



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空姐背景 客人較「安心」

Elaine亦表示，受過空姐訓練、同時亦是媽媽的話，可說是「無得頂」，「空姐長期都非常大壓力，體能要夠好，同一時間處理好多問題，EQ要高，要注重客人情緒同需要，有啲仲係飛住做媽媽，上飛機時要泵奶，兼顧嘅東西更加多。」

飛機上與乘客「困獸鬥」，的確與陪月員的工作環境差不多--既要照顧嬰兒及媽媽的起居飲食、照顧理解媽媽產後的心理狀態的同時，又要應付「突發」情況，「屋企四大長老又會唔會係度？會唔會需要一啲特別識得同老人家溝通嘅陪月員？要識得處理顧客嘅問題......香港產假得前四後六，好快要準備返工，有時產後媽媽會發脾氣、唔開心、心情唔靚，其實唔係針對人，只係（心理上）處於一個好特別的位置，所以有同理心、識得了解對方需要係好重要。」

再者，空姐的背景亦令客戶「安心」，Laurie說，「客人都會問助理係咩背景，爸爸多數聽到（空姐）後叮一聲先，佢哋覺得呢個行業好叻，識解決問題，又好注重衛生，加埋少少幻想......唔係話只係空姐先做到，但要有呢類特質。」

（資料圖片）

陪月識英文好重要

至於是香港人及懂得英文的要求，看似與陪月服務無關，但Elaine認為非常重要，「我哋成日都講笑，香港嘅媽咪知道自己有咗後，開心3秒，3秒後就開始憂愁，愁咩呢？間屋得三百呎使唔使搬？使唔使請工人？去公立定私家醫院？要煩嘅嘢係香港人先明，（陪月）會經歷晒所有嘢，比較好溝通，及有同理心。」

另外，懂英文則可與家中的外藉佣工溝通，避免媽媽要夾在中間翻譯之外，外藉佣工更容易理解陪月服務過後，有什麼東西要繼續注意，「學唔到七、八成，都有四、五成。」

在出生率下跌的情況下，TeamStork亦希望拓展產前產後服務。﹙資料圖片﹚

出生率下跌 冀拓展產前產後服務

本港每年約有4萬多至5萬名新生嬰兒，出生率下降是不爭的事實，但陪月員人數「節節上升」，為何覺得這個行業「有得做」？Elaine指，TeamStork目標是中、高端客戶，收費約3.2萬元，「有媽媽寧願去公立醫院生BB，慳返啲請多一個月陪月，等自己舒服啲。」

雖然前景不俗，但Elaine笑言，這個行業只可靠「口碑」及媽媽之間轉介去拓展客源，她與Laurie即使在市場推擴工作多年，有豐富經營，但亦沒辦法靠賣廣告力谷服務，「我哋兩個做市場推擴咁多年，最後揀咗行冇得推廣嘅行業嚟創業，無用武之地，唔會有人睇咗廣告後無啦啦搵陪月。」

另一方面，她認為TeamStork有加價的空間，亦考慮逐步增加更多服務，以延長服務「壽命」，「生B之前的九個月，好多服務可以幫到你，希望成為媽媽嘅夥伴，好針對咁提供服務，如產前產前後的中醫及營養師服務等。」但今年內暫時只會做好陪月這一項，「做好口碑先，再發展其他。」