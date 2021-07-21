任職13年被裁　國泰空姐「落地」做陪月　照顧BB「成功感大好多」

新冠疫情下旅遊業近乎停擺，空中服務員這份看似自由自在、人人嚮往的工作，一夜之間需求大減，大批服務員於過去大半年被迫減薪、放無薪假，甚至被裁走。



「80後」的TeamStork「產後私人助理」韋宛廷於國泰任職13年，去年十月被裁走，失業後未有灰心，更積極進修，轉行當陪月員。空姐「落地」，她坦言已經接受，更明言沒打算吃「回頭草」，全因新的工作給予更大的滿足感。



空中服務員，即大家口中的「空姐」、「空少」，她們為機上旅客提供服務，曾是不少人嚮往的職業。惟疫情下旅遊業停擺，航空公司陷入「冰河時期」，各國未能通關，難以開源下只好節流。去年十月國泰（0293）就宣布全球削減8,500個就業職位，當中5,300名為香港員工；同時旗下有35年歷史的國泰港龍航空亦要結業。

韋宛廷（Isabel）是當時被裁的員工之一，她在公司任職13年，離開前是艙務長，當空姐能夠周遊列國，她笑言自己性格好動，公司給了不少機會接觸更多東西，包括駕車、滑雪、跳傘及潛水等，「我自己好鍾意去玩，可以用公司機票、又或者工餘時間四圍玩。」

「空姐呢行做唔到耐」

可惜這份自由自在的工作，卻因一場世紀疫症而失去。她稱，隨住年齡的增加，身體將難以適應時差、不同的氣候，荷爾蒙、身體會越來越多問題，「其實空姐呢行做唔到耐」，因此早在疫情前，已經想過有天要轉行，「做空中服務員，十個有八個冇耐就話呢份工唔可以做長久，要諗點樣轉行，其實好多人都有轉行呢個諗法，但搵唔到其他工先繼續留喺度。」

Isabel婚後誕下兩個兒子，分別是一歲及兩歲，一度認為空姐會是終身職業，但陀緊孻仔時，她已經「落地」，早已慢慢習慣在「地上」生活，即使有天公司再聘請她回去工作，亦未必考慮，「（航運業）復甦就算返去做（空姐），都唔做得幾多年，都冇乜意思啦，（身體）承受唔到。停咗之後人生軌道完全唔同咗，因為適應咗第二樣嘢。」

裁員反成轉行「推動力」

天意弄人，若果沒有疫情，或許今年她仍是一名空姐，從前「轉行」想法或不了了之。但去年底被裁後，反成Isabel轉行「推動力」，「最初收到（解僱）電郵是都有啲忐忑，始終要轉工作，轉去一個未知嘅道路上。」由於她早就覺得被公司裁走是「遲早嘅事」，所以去年中開始報讀產前產後護理文憑、紮肚、催乳等證書，冀兼顧照顧小朋友的同時建立事業，「自己有小朋友，唔希望做全職，如果唔係好難陪佢哋。」

但轉行道路非一帆風順，她透露，在課堂上老師讚她做得好，亦不時找她為學員示範，最後卻似乎因為「年輕」，考試不合格，「考試有三科，餵奶掃風、洗面換片同BB沖涼，我肥（不合格）其中一科，但導師睇完，覺得好似評分準則唔同咗，可能覺得我後生，要俾啲阻滯我。」最終要補考才過關。

「媽媽Group」留言 惟反應一般

過去Isabel在飛機上的收入較穩定，連同津貼可達3、4萬元，就算之後「落地」調到辦公室，亦有約兩萬多元收入，但陪月工作講求經驗，一個年輕媽媽初入行，的確較難令人信服，尋找客源成為「轉行」困難的因素，沒有人聘請的話，收入會變得不穩。「（曾經）好徬徨，做唔做呢行好，都諗過放棄，唔要工人，自己照顧番啲小朋友。」

她透露，曾在不同的「媽媽Group」留言，詳細講解服務細節，希望對方了解自己的專業，但效果卻不太理想，「你有兩個小朋友，唔代表你識得照顧小朋友，好似請工人一樣，你曾經生咗三個小朋友，但唔代表你識得照顧我嗰個。」最後獲陪月公司「TeamStork」接洽，對方希望邀請有服務行業經驗，同時又是媽媽的女性加盟，她見大家理念、方向相近，最終決定加入。

陪月非「一本通書睇到老」

曾任空姐，又是否真的可說服客人，自己有足夠的能力當陪月，照顧媽媽與BB的起居生活？她認為工作經歷令自己更慬得了解對方感受，「每一個小朋友都係有新挑戰，最緊要就係點樣去了解一個BB，呢份工作就係不斷去了解初生BB，點配合佢，令佢適應！」

Isabel指出，有部份陪月前輩，或有一套屬於自己的照顧方式，「有啲前輩係定時餵奶，但依家好多時都係有需要先餵奶，好唔同」但每個媽媽、BB都是獨立個體，有自己習慣及感覺，不能「一本通書睇到老」，「曾經有個客做紮肚，當時陪月已經離開，但BB仍然唔願食嘢，我睇完之後，終於知道問題係邊，BB厭奶，但媽媽以為只係扭計，扭一陣、撳實佢就會飲奶...我哋工作係希望係同父母、BB一齊建立關係，等父母學識點照顧，唔係交畀陪月就算。」

享受陪月工作帶來的滿足感

疫情終有完結的一天，雖已沒打算重投航空業，但有時仍會想起這份給予她自由自在、隨心所欲的工作，「有啲舊同事好怨恨、有啲好徬徨，但見到疫情咁樣，裁員已經有心理準備。」

由被解僱至今，生活上有大轉變，往好處看，Isabel「落地」後雖然放假的日子比過去少了，但多了時間照顧小朋友，「以前飛嘅時候，有幾日會唔喺屋企，但依家我可能一早起身，點都有啲時間照顧到小朋友。」

朋友覺得她的新工作較以前辛苦，工作性質差好遠，她亦不否認，坦言過去在辦公室工作，月入與現時相約，但陪月一星期工作六天，八個鐘的工時內，基本上做到無停手，「屋企又有兩個要照顧，有時唞啖氣都未有。」

但照顧一個BB，比起過去照顧乘客所得到的滿足感更大，「最近有個外國媽媽想餵人奶，第一胎餵唔到，依家呢胎想餵，之前同佢見面時，佢講到想喊，因為佢身邊其他媽媽好易就餵到，我想幫佢，自己住屯門，佢住淺水灣，最後都接咗嚟做，呢一行成功感大好多。」